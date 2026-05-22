Οικονομία | Διεθνή Νέα

Γερμανία: Σημάδια βελτίωσης στο καταναλωτικό κλίμα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Γερμανία: Σημάδια βελτίωσης στο καταναλωτικό κλίμα
Γερμανία / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στη Γερμανία ανέκαμψε ελαφρώς καθώς οι προσδοκίες για το εισόδημα των νοικοκυριών βελτιώθηκαν, ωστόσο ο αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν εξακολουθεί να είναι αισθητός.

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στη Γερμανία ανέκαμψε ελαφρώς καθώς οι προσδοκίες για το εισόδημα των νοικοκυριών βελτιώθηκαν, ωστόσο ο αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν εξακολουθεί να είναι αισθητός.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος της Γερμανίας, που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή από την ερευνητική ομάδα Nuremberg Institute for Market Decisions και την GfK, αυξήθηκε στο -29,8 για τον Ιούνιο από -33,1 τον Μάιο, η οποία σηματοδότησε τη χαμηλότερη ένδειξη από τον Φεβρουάριο του 2023.

«Το καταναλωτικό κλίμα, τουλάχιστον προς το παρόν, έχει τερματίσει την πτωτική του τάση και ανακάμπτει κάπως αυτόν τον μήνα», δήλωσε ο Rolf Buerkl, επικεφαλής της έρευνας στο NIM.

Οι προσδοκίες για το εισόδημα, οι οποίες είχαν επιδεινωθεί σημαντικά στην αρχή του πολέμου στο Ιράν, είναι αισθητά πιο θετικές από ό,τι τον Απρίλιο, με τον δείκτη να διαμορφώνεται στις -13,0 μονάδες, από -24,4 μονάδες.

Δεδομένου ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δεν έχει κλιμακωθεί περαιτέρω, φαίνεται να έχει τιμολογηθεί κάποια γεωπολιτική αβεβαιότητα, μαζί με σημάδια πιθανής οικονομικής ανακούφισης από τη γερμανική κυβέρνηση, ανέφερε η έκθεση της έρευνας.

Ωστόσο, ο αντίκτυπος της σύγκρουσης παραμένει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητος και εξακολουθεί να επιβαρύνει τους καταναλωτές, πρόσθεσε ο Buerkl.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Χρέη σε Εφορία και ΕΦΚΑ: Ανοιχτή μέχρι τέλος Δεκεμβρίου η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων - Oι προϋποθέσεις και οι «κόφτες»

Ο Ντοστογιέφσκι… πάει στην Καρυστιανού - Ο Τσίπρας ιδρώνει τη φανέλα της «Μπάρτσα» - Ο «καθαρός διάδρομος» της ΝΔ

Νέο Αεροδρόμιο Κρήτης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-GMR): Προσφορά από Indra για τα συστήματα αεροναυτιλίας - «Απογειώνεται» τέλη 2028

tags:
Γερμανία
Καταναλωτικό κλίμα
Φόρτωση BOLM...
reader insider