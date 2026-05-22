Γερμανία: Σημάδια βελτίωσης στο καταναλωτικό κλίμα

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στη Γερμανία ανέκαμψε ελαφρώς καθώς οι προσδοκίες για το εισόδημα των νοικοκυριών βελτιώθηκαν, ωστόσο ο αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν εξακολουθεί να είναι αισθητός.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος της Γερμανίας, που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή από την ερευνητική ομάδα Nuremberg Institute for Market Decisions και την GfK, αυξήθηκε στο -29,8 για τον Ιούνιο από -33,1 τον Μάιο, η οποία σηματοδότησε τη χαμηλότερη ένδειξη από τον Φεβρουάριο του 2023.

«Το καταναλωτικό κλίμα, τουλάχιστον προς το παρόν, έχει τερματίσει την πτωτική του τάση και ανακάμπτει κάπως αυτόν τον μήνα», δήλωσε ο Rolf Buerkl, επικεφαλής της έρευνας στο NIM.

Οι προσδοκίες για το εισόδημα, οι οποίες είχαν επιδεινωθεί σημαντικά στην αρχή του πολέμου στο Ιράν, είναι αισθητά πιο θετικές από ό,τι τον Απρίλιο, με τον δείκτη να διαμορφώνεται στις -13,0 μονάδες, από -24,4 μονάδες.

Δεδομένου ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δεν έχει κλιμακωθεί περαιτέρω, φαίνεται να έχει τιμολογηθεί κάποια γεωπολιτική αβεβαιότητα, μαζί με σημάδια πιθανής οικονομικής ανακούφισης από τη γερμανική κυβέρνηση, ανέφερε η έκθεση της έρευνας.

Ωστόσο, ο αντίκτυπος της σύγκρουσης παραμένει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητος και εξακολουθεί να επιβαρύνει τους καταναλωτές, πρόσθεσε ο Buerkl.