Μαλδίβες: Εντοπίστηκαν οι σοροί των 4 αγνοούμενων Ιταλών δυτών

Ομάδα ειδικών εντόπισε τα πτώματα τεσσάρων Ιταλών δυτών που έχασαν τη ζωή τους την Πέμπτη ενώ εξερευνούσαν υποθαλάσσιες σπηλιές βάθους 50 μέτρων στις Μαλδίβες

Ομάδα ειδικών εντόπισε τα πτώματα τεσσάρων Ιταλών δυτών που έχασαν τη ζωή τους την Πέμπτη ενώ εξερευνούσαν υποθαλάσσιες σπηλιές βάθους 50 μέτρων στις Μαλδίβες κατά τη διάρκεια καταδυτικής αποστολής στην ατόλη Βααβού, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι από τις Μαλδίβες και το δίκτυο Ευρωπαίων δυτών DAN.

Στη διάρκεια τρίωρης επιχείρησης, η ομάδα Φινλανδών σπηλαιοδυτών συνέλεξε επίσης τα στοιχεία που χρειαζόταν για να σχεδιάσει την ανάσυρση των πτωμάτων, σύμφωνα με ανακοίνωση της DAN Europe.

«Αυτό αποτελεί σημαντικό ορόσημο σε μια επιχείρηση που παραμένει τεχνικά απαιτητική, συναισθηματικά δύσκολη και επιχειρησιακά περίπλοκη», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η ομάδα των Φινλανδών έφθασε χθες Κυριακή.

Οι αρχές εξετάζουν τη διαδικασία που ακολουθήθηκε πριν από κατάδυση, δήλωσε στο Reuters ο Μοχάμεντ Χουσεΐν Σαρίφ, επικεφαλής εκπρόσωπος του Γραφείου του Προέδρου των Μαλδίβων.

Το πτώμα ενός πέμπτου Ιταλού δύτη ανασύρθηκε την Παρασκευή, από βάθος περίπου 60 μέτρων, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Εθνική Αμυντική Δύναμη των Μαλδίβων (MNDF).

Ένα δύτης της MNDF, ο οποίος συμμετείχε στην επιχείρηση, ο αρχιλοχίας Μοχάμεντ Μαχουντί, έχασε το Σάββατο τη ζωή του από τη νόσο αποσυμπίεσης αναγκάζοντας έτσι την MNDF να αναστείλει προσωρινά την επιχείρηση, η οποία διεξαγόταν σε κακές καιρικές συνθήκες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ