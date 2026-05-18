Έργα αγροτικής οδοποιίας: Εκδόθηκε ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων με προϋπολογισμό 194 εκατ.

Eργα αγροτικής οδοποιίας: Εκδόθηκε ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων με προϋπολογισμό 194 εκατ.

Συνολικό προϋπολογισμό 194 εκατ. ευρώ για 365 έργα σε 123 Δήμους και παρουσία και στις 13 Περιφέρειες της χώρας περιλαμβάνει ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων του προγράμματος αγροτικής οδοποιίας που ανακοινώθηκε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, ο αρχικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανερχόταν σε 65 εκατ. ευρώ, ωστόσο, με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά εγκρίθηκε σημαντική υπερδέσμευση πόρων, με αποτέλεσμα ο συνολικός προϋπολογισμός των προς ένταξη έργων να αυξηθεί σχεδόν τρεις φορές και να διαμορφωθεί στα 194 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι, σε σχέση με την αντίστοιχη πρόσκληση του 2022, καταγράφεται σημαντική αύξηση τόσο στον αριθμό των έργων που εγκρίνονται όσο και στους διαθέσιμους πόρους, καθώς στην προηγούμενη πρόσκληση είχαν εγκριθεί 208 έργα συνολικού προϋπολογισμού 107 εκατ. ευρώ.

Η παρέμβαση αποσκοπεί να βελτιώσει την πρόσβαση σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, συμβάλλοντας στην ασφαλή και απρόσκοπτη μετακίνηση γεωργών και κτηνοτρόφων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Τέλος, όπως τονίζει το ΥΠΑΑΤ, οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν προσφυγή σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά εργάσιμων ημερών από την επομένη της αποστολής του πίνακα στις Υπηρεσίες τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

* Επισυνάπτεται ο προσωρινός πίνακας των αποτελεσμάτων

tags:
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)
Υποδομές - Έργα
Αγροδιατροφή
Αγρότες
