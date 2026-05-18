Ρωσία: Στο «σημείο χωρίς επιστροφή» η κατάσταση στον σταθμό της Ζαπορίζια

Η κατάσταση γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στην νοτιανατολική Ουκρανία οδηγείται ταχέως στο «σημείο χωρίς επιστροφή» λόγω των αυξανόμενων επιθέσεων στην περιοχή, μετάδωσαν σήμερα τα ρωσικά κρατικά ειδησεογραφικά πρακτορείο επικαλούμενα δηλώσεις του επικεφαλής της κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενεργείας Rosatom Αλεξέι Λιχατσόφ.

O Λιχατσόφ δήλωσε ότι περίπου 2.600 τόνοι πυρηνικού καυσίμου παραμένουν στον σταθμό που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, σύμφωνα με τον κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

