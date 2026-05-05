Πάνω από τις εκτιμήσεις τα κέρδη και τα έσοδα της Ferrari στο α' τρίμηνο

Υψηλότερα των προβλέψεων των αναλυτών διαμορφώθηκαν τα κέρδη και τα έσοδα της Ferrari στο α' τρίμηνο του 2026, ενώ η αυτοκινητοβιομηχανία διατήρησε αμετάβλητο το guidance για το σύνολο του έτους, λίγες εβδομάδας πριν την παρουσίαση του πρώτου αμιγώς ηλεκτροκίνητου μοντέλου της.

Πιο αναλυτικά, τα έσοδα της Ferrari για το τρίμηνο του Ιανουαρίου - Μαρτίου ανήλθαν στα 1,85 δισ. ευρώ, υψηλότερα από τις προβλέψεις σε έρευνα της LSEG για έσοδα ύψους 1,81 ευρώ. Τα έσοδα ήταν αυξημένα κατά 3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Την ίδια στιγμή, τα προσαρμοσμένα κέρδη της αυτοκινητοβιομηχανίας αυξήθηκαν κατά 4,2% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα 1,33 ευρώ/μετοχή έναντι προβλέψεων για προσαρμοσμένα κέρδη 2,27 ευρώ/μετοχή.

Η διοίκηση της εταιρείας διατήρησε αμετάβλητες τις προβλέψεις της για το σύνολο του 2026, αναμένοντας καθαρά έσοδα 7,5 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη τουλάχιστον 2,22 δισ. ευρώ.

Οι παραδόσεις της Ferrari για το α' τρίμηνο, ωστόσο, μειώθηκαν κατά 4,4% σε ετήσια βάση και ανήλθαν στις 3.436 μονάδες, καθώς ο κολοσσός στον κλάδο των σπορ αυτοκινήτων επιβράδυνε την παραγωγή για να «διευκολύνει την εκτέλεση της προγραμματισμένης αλλαγής μοντέλου».

Στον απόηχο των ανακοινώσεων, η μετοχή της εταιρείας υποχωρεί κατά 2,16% στις συναλλαγές στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ενώ αντίστοιχες απώλειες σημειώνει και ο τίτλος που είναι εισηγμένος στο Χρηματιστήριο του Μιλάνου.

Σημειώνεται πως το νέο μοντέλο της ιταλικής φίρμας, το Luce, θα είναι το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό supercar της Ferrari, ενώ αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα στη Ρώμη τον επόμενο μήνα τις επόμενες εβδομάδες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, το νέο μοντέλο της εταιρείας κοστολογείται αρχικώς κοντά στα περίπου 550.000 ευρώ. Η τιμή του τοποθετείται υψηλότερα από το προηγούμενο ηλεκτροκίνητο μοντέλο, Purosangue, το οποίο ξεκινά περίπου από 450.000 ευρώ.