Τραμπ: «Καταστρέψτε κάθε ιρανικό σκάφος που τοποθετεί νάρκες στα Στενά - Οι ΗΠΑ τα ελέγχουν πλήρως»

Σκληρό μήνυμα προς το Ιράν και όσους επιχειρούν να πλήξουν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ έστειλε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ.

Σκληρό μήνυμα προς το Ιράν και όσους επιχειρούν να πλήξουν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ έστειλε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι έχει δώσει εντολή στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ να χρησιμοποιεί φονική βία.

«Έδωσα εντολή στο Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών να πυροβολεί και να καταστρέφει οποιοδήποτε σκάφος τοποθετεί νάρκες στα νερά των Στενών του Ορμούζ», ανέφερε χαρακτηριστικά, στο πλαίσιο της αυξημένης έντασης στην περιοχή.

Η δήλωση έρχεται ενώ εντείνονται οι ανησυχίες για τη ναρκοθέτηση του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος, από το οποίο διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου υδρογονανθράκων. Η Ουάσινγκτον έχει προειδοποιήσει ότι δεν θα ανεχθεί ενέργειες που απειλούν την ελεύθερη και ασφαλή ναυσιπλοΐα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο άμεσης στρατιωτικής απάντησης.

Επίσης, χωρίς να παράσχει καμία απόδειξη, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν τον «πλήρη έλεγχο» των Στενών του Ορμούζ και ότι τα Στενά είναι «ερμητικά κλειστά» έως ότου το Ιράν καταλήξει σε μια συμφωνία.

Έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ. Κανένα πλοίο δεν μπορεί να εισέλθει ή να αποχωρήσει χωρίς την έγκριση του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι «ερμητικά κλειστά», μέχρι να μπορέσει το Ιράν να συνάψει μια ΣΥΜΦΩΝΙΑ», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social

Ο ίδιος υποστήριξε ότι «το Ιράν δυσκολεύεται πολύ να καταλάβει ποιος είναι ο ηγέτης του! Απλά δεν ξέρουν!»

Οι δηλώσεις Τραμπ ενισχύουν περαιτέρω το κλίμα έντασης στον Περσικό Κόλπο, σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκονται σε εξέλιξη στρατιωτικές και διπλωματικές διεργασίες για την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.