Μικτά πρόσημα στις ευρωαγορές - Ράλι για L' Oreal και Nokia

Με μικτά πρόσημα ολοκλήρωσαν την συνεδρίαση της Πέμπτης οι κυριότεροι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Πέμπτη, καθώς παραμένει «θολό» το τοπίο στην Μέση Ανατολή.

Με μικτά πρόσημα ολοκλήρωσαν την συνεδρίαση της Πέμπτης οι κυριότεροι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Πέμπτη, καθώς παραμένει «θολό» το τοπίο στην Μέση Ανατολή, με τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να μην σημειώνουν πρόοδο και τους επενδυτές να παραμένουν επιφυλακτικοί, ενώ παράλληλα ανέλυαν πληθώρα οικονομικών αποτελεσμάτων.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με ισχνή άνοδο 0,05% στις 614,20 μονάδες, με τα μεγάλα χρηματιστήρια και τους κλάδους της περιοχής να παρουσιάζουν ανάμεικτες επιδόσεις.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης υποχώρησε 0,06% στις 24.180 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κέρδισε 0,87% στις 8.227 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 υποχωρεί 0,19% στις 10.457 μονάδες, ενώ στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κατέγραψε άνοδο 0,26% στις 47.907 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο δείκτης IBEX 35 υποχώρησε 0,67% στις 17.885 μονάδες.

Στα ταμπλό των συνεδριάσεων, «άλμα» 6,5% σημείωσε η μετοχή της Nokia, μετά την ανακοίνωση της φινλανδικής εταιρείας για αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας κατά 54% σε ετήσια βάση, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Ράλι σχεδόν 9% σημείωσε η μετοχή της L’Oreal, σημειώνοντας την καλύτερή της ημέρα από τον Νοέμβριο του 2008, καθώς ο γαλλικός κολοσσός αναπτύχθηκε στο α' τρίμηνο του 2026 με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων δύο ετών.

Εντυπωσιακό γύρισμα έκανε η μετοχή της σουηδικής Saab, αφού από απώλειες σχεδόν 1%, έκλεισε με άνοδο 3,8%, παρά το γεγονός πως η σουηδική εταιρεία είδε τις παραγγελίες να μειώνονται κατά 5% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Tην ίδια στιγμή, πτώση 1,3% σημείωσε η μετοχή της γαλλικής Renault, χάνοντας τα κέρδη που κατέγραφε ενδοσυνεδριακά καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία ανακοίνωσε αύξηση των πωλήσεων για το α' τρίμηνο του 2026 στα 12,53 δισ. ευρώ με ώθηση από την ισχυρή ζήτηση για το Micra και το Geely στη Βραζιλία.

Στα οικονομικά νέα, συρρίκνωση κατέγραψε τον Απρίλιο η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της S&P Global για τον δείκτη PMI, τερματίζοντας ένα σερί 15 διαδοχικών μηνών επέκτασης. Συγκεκριμένα, ο εποχικά προσαρμοσμένος δείκτης παραγωγής PMI, υποχώρησε κάτω από το όριο των 50 μονάδων, στις 48,6 μονάδες από 50,7 μονάδες τον Μάρτιο.

Στις υπηρεσίες, η επιχειρηματική δραστηριότητα μειώθηκε για πρώτη φορά σε σχεδόν ένα χρόνο και με τον πιο απότομο ρυθμό από τον Φεβρουάριο του 2021. Από την άλλη πλευρά, η μεταποιητική παραγωγή συνέχισε να αυξάνεται, επεκτείνοντας την παραγωγή για τέταρτο συνεχόμενο μήνα και με τον ταχύτερο ρυθμό από τον περασμένο Αύγουστο.