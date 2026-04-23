ΗΠΑ: Μικρή αύξηση στις αιτήσεις επιδόματος ανεργίας

Μικρή αύξηση σημείωσε ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας την περασμένη εβδομάδα, υποδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη σταθερότητα της αγοράς εργασίας τον Απρίλιο, αν και η οικονομική αβεβαιότητα και οι υψηλότερες τιμές που σχετίζονται από τον πόλεμο με το Ιράν ενέχουν κινδύνους καθοδικής πορείας.

Συγκεκριμένα, οι αρχικές αιτήσεις για κρατικά επιδόματα ανεργίας αυξήθηκαν κατά 6.000 σε 214.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 18 Απριλίου, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας την Πέμπτη. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει 210.000 αιτήσεις για την τελευταία εβδομάδα.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις εκτεταμένων απολύσεων λόγω του αντίκτυπου από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, ο οποίος έχει διαταράξει τη ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ και έχει αυξήσει την τιμή του πετρελαίου και άλλων εμπορευμάτων.

Η Τεχεράνη έκλεισε ουσιαστικά τα Στενά του Ορμούζ μετά την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου. Οι οικονομολόγοι ανησυχούν ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση θα μπορούσε να υπονομεύσει μια ήδη εύθραυστη αγορά εργασίας.

Οι σαρωτικοί δασμοί και η καταστολή της μετανάστευσης του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ήταν κατά πολλούς οι αιτίες για τα προβλήματα που καταγράφηκαν στην αγοράς εργασίας πέρυσι. Ο Τραμπ παρέτεινε την Τρίτη επ' αόριστον την εκεχειρία με το Ιράν, αν και ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων από το Ναυτικό των ΗΠΑ παραμένει σε ισχύ.

Ο αριθμός των ατόμων που συνεχίζουν να λαμβάνουν επιδόματα ανεργίας μετά από την αρχική εβδομάδα, αυξήθηκε κατά 12.000 σε εποχικά προσαρμοσμένο επίπεδο 1,821 εκατομμυρίων την εβδομάδα που έληξε στις 11 Απριλίου.

Οι μισθοδοσίες αυξήθηκαν κατά 178.000 θέσεις εργασίας τον Μάρτιο, μετά από μείωση κατά 133.000 τον Φεβρουάριο. Οι μισθοδοσίες έχουν μειωθεί σε έξι από τους τελευταίους 15 μήνες.