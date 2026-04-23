ΟΚ από τους μετόχους της Warner Bros στην εξαγορά των 111 δισ. δολαρίων από την Paramount

Οι μέτοχοι της Warner Bros Discovery ενέκριναν την εξαγορά της εταιρείας από την Paramount ύψους 111 δισ. δολαρίων (82 δισ. λιρών), σε μια συμφωνία που θα μπορούσε να αλλάξει δραστικά το τοπίο των μέσων ενημέρωσης.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η Paramount, ιδιοκτήτρια της Skydance, θα αποκτήσει τον έλεγχο όλων των τίτλων και καναλιών της Warner Bros, στα οποία περιλαμβάνονται τα Harry Potter, Game of Thrones και το ειδησεογραφικό δίκτυο CNN.

«Μαζί με την Paramount, προσβλέπουμε στη δημιουργία μιας εξαιρετικής συνδυασμένης εταιρείας που θα διευρύνει τις επιλογές των καταναλωτών και θα ωφελήσει την παγκόσμια δημιουργική κοινότητα», δήλωσε ο πρόεδρος της Warner Bros, Samuel DiPiazza.

Η συμφωνία υπόκειται στην έγκριση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών αρχών ανταγωνισμού.

Η υποστήριξη των μετόχων έρχεται μετά από μια δραματική, πολύμηνη διαδικασία, που ακολούθησε μια προηγούμενη πρόταση εξαγοράς της Warner Bros από τη Netflix, η οποία τελικά αποσύρθηκε όταν η Paramount υπέβαλε ανταγωνιστική, υψηλότερη προσφορά.

Η Paramount, που επιδιώκει να μετατραπεί σε ισχυρό παίκτη του Χόλιγουντ, υποστηρίζεται από τον δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας Larry Ellison και διοικείται από τον γιο του, David Ellison.

Ο Λάρι Έλισον, διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της Paramount και σημαντικός δωρητής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, φιλοξενεί δείπνο με τον Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη στο U.S. Institute of Peace στην Ουάσινγκτον.

Ο ηθοποιός του Hulk, Mark Ruffalo, αναμένεται να συμμετάσχει σε διαδηλωτές έξω από το κτίριο, διαμαρτυρόμενος για αυτό που οι διοργανωτές χαρακτήρισαν «γκαλά διαφθοράς», δεδομένων των ρυθμιστικών εμποδίων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι εταιρείες. Οι διαδηλωτές εξέφρασαν επίσης ανησυχίες για το πώς η ιδιοκτησία του CNN από την οικογένεια Έλισον θα επηρεάσει το ειδησεογραφικό δίκτυο.