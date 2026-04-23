Επιτακτική ανάγκη η Ε.Ε. να δημιουργήσει Ένωση Κεφαλαιαγορών

Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει άμεσα στη δημιουργία Ένωσης Κεφαλαιαγορών, ως κρίσιμο βήμα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της χρηματοδότησης της οικονομίας, ανέδειξε συζήτηση που διεξήχθη στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται στους Δελφούς 22- 25 Απριλίου.

Ο κ. Herman Van Rompuy, Πρόεδρος του Συμβουλευτικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Θεοφανώ, τόνισε ότι «η ένωση κεφαλαιακών αγορών πρέπει να είναι κορυφαία προτεραιότητα», επισημαίνοντας ότι «καταφέραμε να έχουμε τραπεζική ένωση αλλά όχι ολοκληρωμένη, ωστόσο μετά το 2014 δεν έγινε καμία πρόοδος». Τόνισε, δε, «η έκθεση Ντράγκι περιγράφει ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε, οπότε πρέπει απλά να το κάνουμε», αναγνωρίζοντας ωστόσο «πόσο δύσκολο είναι να συμφωνήσουν και οι 27» και ότι «η διαδικασία λήψης απόφασης στην ΕΕ είναι αργή, αλλά τουλάχιστον είναι σταθερή».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «η Ευρώπη πρέπει να μειώσει την εξάρτηση από την Κίνα και άλλες ασιατικές χώρες στις κρίσιμες πρώτες ύλες» συμπληρώνοντας ότι «δεν θα είναι εύκολο αλλά υπάρχουν σχετικά σχέδια», καθώς και ότι «πρέπει να μειώσουμε την εξάρτηση από τις ΗΠΑ στην άμυνα», τονίζοντας ότι «είμαστε σε έναν νέο κόσμο και οι πολιτικές αποφάσεις έχουν μεγάλη βαρύτητα και πάλι». Απαντώντας για το ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες της Ε.Ε. υπογράμμισε ότι «η Ουκρανία παραμένει προτεραιότητα της Ευρώπης», ενώ στην οικονομία ανέφερε ότι προτεραιότητα είναι η ανταγωνιστικότητα.

Ο κ. Βασίλειος Ψάλτης, Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Alpha Bank, Ελλάδα - Herman Van Rompuy, Πρόεδρος, Advisory Council, Theophano Foundation, Βέλγιο, υπογράμμισε ότι «τα αυστηρά ESG κριτήρια που επιβάλλονται στις ευρωπαϊκές τράπεζες θέτουν τις τράπεζες της ΕΕ σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα έναντι των τραπεζών σε ΗΠΑ και Ασία». Επεσήμανε επίσης ότι «στην Ευρώπη υπάρχει ένα επενδυτικό κενό, μιλάμε για 700 δισ. επιπλέον επενδύσεις που απαιτούνται για να στηριχθούν οι στόχοι της ΕΕ και μόνες τους οι τράπεζες δεν μπορούν να σηκώνουν αυτό το βάρος». Όπως ανέφερε, «η ανεξαρτησία της Ευρώπης απαιτεί Ευρωπαίους πρωταθλητές, αλλά αυτό σημαίνει ότι οι πολιτικοί πρέπει να απομακρυνθούν από τη λογική στήριξης των εθνικών εταιρειών», προσθέτοντας ότι «οι ευρωπαϊκές τράπεζες δεν είναι πλέον στις ισχυρότερες του κόσμου» και ότι «υπάρχει θέμα κερδοφορίας για τα έργα -κυρίως τα πράσινα- που καλούνται να χρηματοδοτήσουν οι τράπεζες». Σημείωσε, δε, ότι η λύση σε αυτό το τρίλημμα είναι η δημιουργία μίας Ένωσης Κεφαλαιαγορών, γιατί αυτή θα μπορέσει να δημιουργήσει «μία λειτουργική επενδυτική ιστορία». Όπως εξήγησε, «μία λύση είναι η τιτλοποίηση των δανείων των τραπεζών που θα τους επιτρέψουν να αποφορτίσουν μέρος των δανείων και να προχωρήσουν σε νέα δάνεια».

Επιπλέον, δήλωσε ότι «η Ένωση Κεφαλαιαγορών θα επιτρέψει στις ευρωπαϊκές αποταμιεύσεις να μείνουν στην Ευρώπη, καθώς σήμερα 500 δισ. ευρώ των ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων ετησίως επενδύεται στις ΗΠΑ» και έθεσε το ερώτημα «πώς η Ευρώπη θα καλύψει αυτό το χάσμα; Γιατί αν συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο θα χρηματοδοτούμε τελικά την αμερικανική και όχι την ευρωπαϊκή ανάπτυξη». Αναφέρθηκε επίσης στην στρατηγική απόφαση της Alpha Bank να αποκτήσει πρόσβαση σε μία ευρωπαϊκή πλατφόρμα, κάτι που έδωσε στην τράπεζα «ανταγωνιστικό πλεονέκτημα» και περισσότερες επιλογές στους πελάτες της. «Είμαστε μία περισσότερο ευρωπαϊκή τράπεζα χάρη στη συνεργασία» είπε ο κ. Ψάλτης, τονίζοντας «για αυτό θέλουμε να ζητήσουμε να πάμε αυτό το παράδειγμα πιο μπροστά». «Για να ολοκληρωθεί η τραπεζική και κεφαλαιακή αγορά πρέπει να είναι άμεση προτεραιότητα, αλλιώς υπάρχει κίνδυνος απώλειας ανταγωνιστικότητας», κατέληξε.

Η κυρία Μαρία Δεμερτζή, Καθηγήτρια Οικονομικής Πολιτικής, Florence School of Transnational Governance, EUI, ανέφερε ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία πως η Ένωση Κεφαλαιαγορών θα είναι απάντηση σε πολλά προβλήματα», επισημαίνοντας ότι «εν τω μεταξύ έχουμε μία τραπεζική ένωση αλλά δεν έχουμε αγορά για τραπεζικές υπηρεσίες».

Στη συνέχεια τόνισε ότι «χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για τη δημιουργία ενιαίας κεφαλαιακής αγοράς», όπως κι ότι «υπάρχουν διαφορετικές λύσεις, αλλά για αρχή πρέπει όλες οι χώρες να βρεθούν στο ίδιο επίπεδο, καθώς σε κάποιες χώρες αυτές οι αγορές είναι πολύ ανεπτυγμένες και σε άλλες όχι». Όπως ανέφερε, «έχουμε πολύ δρόμο για να επιστρέψουν από τις ΗΠΑ οι επενδύσεις 500 δισεκατομμυρίων που χρειάζεται η Ευρώπη», ενώ υπογράμμισε ότι «η Ευρώπη εξαρτάται από το δολάριο, κάτι που μπορεί εύκολα να εργαλειοποιηθεί». Απαντώντας για τις προτεραιότητες της Ε.Ε. απάντησε ότι στην κορυφή πρέπει να βρίσκονται οι κοινές προμήθειες άμυνας.