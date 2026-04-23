Βρεττού: Ο πραγματικός ανταγωνισμός είναι μεταξύ παραδοσιακών τραπεζών και νέων χρηματοπιστωτικών οργανισμών

Τις τελευταίες εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο και τη στρατηγική της τράπεζας συζήτησε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank, Ελένη Βρεττού με τον δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ και αρθρογράφο της Καθημερινής, Νίκο Φιλιππίδη, στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, το οποίο πραγματοποιείται από 22 έως 25 Απριλίου στους Δελφούς.

Η κυρία Βρεττού αναφέρθηκε στην πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της CrediaBank, σημειώνοντας πως αυτή ήταν η πιο σημαντική στιγμή στην πορεία της τράπεζας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ στις προηγούμενες αυξήσεις κεφαλαίου το κοινό ήταν ιδιαίτερα διστακτικό, αυτήν τη φορά ανταποκρίθηκαν μεγάλα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια, γεγονός που αντικατοπτρίζει την επιτυχία και την εμπιστοσύνη στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, αλλά και πλήθος μικρομετόχων.

Αναφερόμενη στα επόμενα βήματα για την ανάπτυξη της τράπεζας, η κα Βρεττού τόνισε ότι οι τέσσερις πυλώνες στρατηγικής για το μέλλον της τράπεζας αφορούν τη συνέχιση της αλματώδους ανάπτυξης στην Ελλάδα, την ανάπτυξη στη Μάλτα που ξεκίνησε με την εξαιρετικά επιτυχημένη εξαγορά της εκεί τράπεζας, τη συνέχιση των εξαγορών και στρατηγικών συνεργασιών ώστε να διευρυνθεί το εύρος των προϊόντων της CrediaBank και η σημαντική αναβάθμιση των τεχνολογικών υποδομών της τράπεζας,

Σε σχέση με την ανάγκη για ανταγωνισμό στην ελληνική τραπεζική αγορά, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank δήλωσε ότι ο υγιής ανταγωνισμός είναι απαραίτητος. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη να προσαρμοστούν οι ελληνικές τράπεζες στις νέες τεχνολογικές προκλήσεις, καθώς ο πραγματικός ανταγωνισμός είναι μεταξύ παραδοσιακών τραπεζών και νέων χρηματοπιστωτικών οργανισμών οι οποίοι εκμεταλλεύονται τα κενά που αφήνουν οι παραδοσιακές τράπεζες, αλλά και την ανισορροπία των εποπτικών κανονισμών.