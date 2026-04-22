Wall Street: Η παράταση της εκεχειρίας δίνει θάρρος στους δείκτες

Η παράταση της εκεχειρίας που ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ μέχρι το Ιράν να καταθέσει την πρότασή του, δίνει θετικό αέρα στους δείκτες στην Wall Street την Τετάρτη, με τους επενδυτές να μην πτοούνται από την είδηση πως τουλάχιστον τρία πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων δέχθηκαν πυρά στα Στενά του Ορμούζ την Τετάρτη, σύμφωνα με πηγές του Reuters, αλλά ούτε και από τις αναφορές ότι το Ιράν κατάσχεσε πλοία στην κρίσιμη θαλάσσια οδό.

Κατ΄ επέκταση το κλίμα στο αμερικανικό χρηματιστήριο είναι θετικό, με τον Dow Jones να σημειώνει άνοδο 354 μονάδων, ή 0,72% στις 49.504 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται 0,7% στις 7.112 μονάδες ενώ ο Nasdaq Composite κερδίζει 0,8% στις 24.452 μονάδες.

Ο Τραμπ αποφάσισε να παρατείνει την κατάπαυση του πυρός η οποία έληγε σήμερα, αναφέροντας ότι ήταν δικαιολογημένη επειδή το Ιράν «καταρρέει οικονομικά» εξαιτίας του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, διατηρώντας ωστόσο τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Επικαλούμενος τον διχασμό που επικρατεί κατ’ αυτόν στην ηγεσία του Ιράν, ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι παρατείνει την εκεχειρία μέχρι νεοτέρας κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν, που έχει αναλάβει μεσολαβητικό ρόλο. Θα περιμένει ωσότου το Ιράν «παρουσιάσει πρόταση» για τον τερματισμό του πολέμου, έγραψε.

Ωστόσο, το χρονοδιάγραμμα των επαφών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν παραμένει αμφίβολο, αφού η έλλειψη δέσμευσης από την Τεχεράνη οδήγησε σε ακύρωση του ταξιδιού του Αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς για να συμμετάσχει στις ειρηνευτικές συνομιλίες, σύμφωνα με δημοσιεύματα των New York Times και Axios. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν την Τετάρτη ότι οι διαπραγματευτές από την Τεχεράνη δήλωσαν ότι δεν θα εμφανιστούν, καθώς οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ ήταν «χάσιμο χρόνου».

Επίσης σήμερα, ιρανικές πηγές ανέφεραν πως τα πλοία MSC Francesca και Epaminondas κατηγορούνται ότι κινήθηκαν κατά παράβαση των κανονισμών ναυσιπλοΐας και χωρίς την απαιτούμενη έγκριση, με αποτέλεσμα -κατά την Τεχεράνη- να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της περιοχής. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα πλοία τέθηκαν υπό ιρανικό έλεγχο και κατευθύνθηκαν προς τις ακτές της χώρας. Ωστόσο το ελληνικό υπ. Ναυτιλίας διέψευσε ότι το Ιράν κατάσχεσε το ελληνικών συμφερόντων Epaminondas.

Εκτός από την ανακοίνωση της παράτασης της εκεχειρίας, το θετικό κλίμα διαμορφώνεται στην Wall Street και από τα ισχυρά αποτελέσματα που ανακοινώνουν επιχειρηματικοί κολοσσοί για το πρώτο τρίμηνο.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη η μετοχή της Boeing ενισχύεται περισσότερο από 4%, αφού η εταιρεία ανέφερε μικρότερη από την αναμενόμενη ζημία για το πρώτο τρίμηνο. Επιπλέον, οι μετοχές της GE Vernova σημειώνουν άνοδο πάνω από 12% αφότου τα έσοδα του πρώτου τριμήνου ξεπέρασαν τις προσδοκίες. Οι δύο εταιρείες συγκαταλέγονται στο περισσότερο από 80% των εταιρειών του S&P 500 που έχουν αναφέρει μέχρι στιγμής ότι έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες, σύμφωνα με στοιχεία της FactSet.

Την περασμένη εβδομάδα, ο S&P 500 διέγραψε όλες τις απώλειές του από την αρχή του πολέμου, καθώς αυξήθηκαν οι ελπίδες για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Τόσο ο γενικός δείκτης αναφοράς της αγοράς όσο και ο Nasdaq Composite σημείωσαν πολλαπλά ιστορικά υψηλά και υψηλά κλεισίματος, με τον S&P να κλείνει πάνω από το επίπεδο των 7.100 μονάδων για πρώτη φορά.