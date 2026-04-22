Ζελένσκι: Το βήμα της ΕΕ για το ξεμπλοκάρισμα του δανείου 90 δισ. ευρώ στέλνει το «σωστό μήνυμα»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η πρόοδος που σημείωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση προς το ξεμπλοκάρισμα της χορήγησης ενός δανείου 90 δισεκατομμυρίων ευρώ από την ΕΕ στο Κίεβο στέλνει «το σωστό μήνυμα υπό τις παρούσες συνθήκες».

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η πρόοδος που σημείωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση προς το ξεμπλοκάρισμα της χορήγησης ενός δανείου 90 δισεκατομμυρίων ευρώ από την ΕΕ στο Κίεβο στέλνει «το σωστό μήνυμα υπό τις παρούσες συνθήκες».

«Η συμφωνία μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αποδέσμευση ενός πακέτου βοήθειας ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία σε διάστημα δύο ετών, καθώς και ένα νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας (...), τώρα τίθενται σε ισχύ», δήλωσε ο Ζελένσκι με ανάρτηση στο Χ.

Ο ίδιος είπε ότι τα κίνητρα για τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμό της στην Ουκρανία «μπορούν να προκύψουν μόνο όταν επαρκούν τόσο η υποστήριξη προς την Ουκρανία όσο και η πίεση στη Ρωσία».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε σήμερα τη διαδικασία που θα της επιτρέψει να δώσει ένα τέλος, έως αύριο Πέμπτη, στο saga γύρω από το δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ που είχε εγκριθεί να χορηγηθεί από τα 27 κράτη μέλη στην Ουκρανία τον Δεκέμβριο, το οποίο όμως μπλόκαρε η Ουγγαρία.

Η εξέλιξη αυτή κατέστη δυνατή χάρη στην αναμενόμενη άρση του ουγγρικού βέτο.

Η Κύπρος, που ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ αυτό το εξάμηνο, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι ξεκίνησε τη διαδικασία για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας μεταξύ των 27, συμπεριλαμβανομένης της Ουγγαρίας, συμφωνία που αναμένεται εντός 24 ωρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ