Το Ιράν ισχυρίζεται ότι κατάσχεσε πλοίο ελληνικών συμφερόντων στο Ορμούζ, διαψεύδει το υπ. Ναυτιλίας

Σε τροχιά περαιτέρω αποσταθεροποίησης εισέρχεται η ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ, καθώς οι ιρανικές δυνάμεις προχώρησαν στην κατάληψη δύο containerships, στέλνοντας σαφές μήνυμα αυστηρού ελέγχου στη διέλευση των πλοίων από την κρίσιμη αυτή θαλάσσια αρτηρία.

Νωρίτερα σήμερα, το Reuters είχε αναφέρει πως τουλάχιστον τρία πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτιών χτυπήθηκαν από ιρανικές δυνάμεις, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Τι αναφέρουν οι Ιρανοί

Όπως προκύπτει από ιρανικές πηγές, τα πλοία MSC Francesca και Epaminondas κατηγορούνται ότι κινήθηκαν κατά παράβαση των κανονισμών ναυσιπλοΐας και χωρίς την απαιτούμενη έγκριση, με αποτέλεσμα -κατά την Τεχεράνη- να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της περιοχής.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα πλοία τέθηκαν υπό ιρανικό έλεγχο και κατευθύνθηκαν προς τις ακτές της χώρας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του Epaminondas (6.673 TEU, έτος ναυπήγησης 1998), το οποίο, αν και διαχειρίζεται από τη MSC και έχει σημαία Λιβερίας, και συνδέεται με ελληνικά συμφέροντα, φέρεται να δέχθηκε πλήγμα από ιρανική ναυτική μονάδα.

Από την επίθεση προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στη γέφυρα του πλοίου, ενώ σύμφωνα με την ίδια αναφορά, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

Διαψεύδει η Αθήνα

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι του Jebel Ali στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με προορισμό τη Mudra της Ινδίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, εν μέσω αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Οι αναφορές κάνουν λόγο για εκτεταμένες ζημιές στη γέφυρα, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος.

Ωστόσο, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ξεκαθαρίζει ότι, σε αντίθεση με τις ιρανικές ανακοινώσεις, το containership Epaminondas δεν έχει τεθεί υπό κράτηση. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, «το πλοίο δεν έχει κρατηθεί», με την Αθήνα να αποδίδει τις σχετικές δηλώσεις της Τεχεράνης σε ανακριβή πληροφόρηση.

Την ίδια ώρα, το MSC Francesca (11.660 TEU, κατασκευής 2008) παραμένει ακινητοποιημένο στην περιοχή, έπειτα από αποτυχημένη προσπάθεια διέλευσης, ενισχύοντας την εικόνα μιας ζώνης όπου η ελευθερία της ναυσιπλοΐας τελεί πλέον υπό αυστηρούς όρους.

Τα δύο πλοία εντάσσονται σε έναν ευρύτερο κατάλογο τουλάχιστον οκτώ containerships της MSC που έχουν παγιδευτεί στον Περσικό Κόλπο από την έναρξη των εχθροπραξιών, καταδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη διαταραχή των θαλάσσιων logistics και την αυξανόμενη επιρροή των γεωπολιτικών εξελίξεων στη λειτουργία της παγκόσμιας ναυτιλίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ