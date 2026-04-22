Στάρμερ: Απορρίπτει ξανά το ενδεχόμενο να παραιτηθεί λόγω της υπόθεσης Μάντελσον

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ απέρριψε και πάλι σήμερα το ενδεχόμενο να παραιτηθεί λόγω της υπόθεσης Πίτερ Μάντελσον που αμαυρώνει τη θητεία του στην Ντάουνινγκ Στριτ.

«Τίποτα δεν θα με αποσπάσει από την αποστολή μου στην υπηρεσία ης χώρας μας» είπε ο Εργατικός πολιτικός κατά την εβδομαδιαία συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Είναι η δεύτερη φορά αυτήν την εβδομάδα που ο Στάρμερ αναγκάζεται να μιλήσει για το θέμα αυτό στο κοινοβούλιο. Εδώ και πολλούς μήνες έχει υποστεί πλήγμα λόγω της απόφασής του να διορίσει πρέσβη στις ΗΠΑ τον Πίτερ Μάντελσον, ένα αμφιλεγόμενο στέλεχος του Εργατικού κόμματος, που όμως ασκούσε μεγάλη επιρροή και ήταν φίλος του Αμερικανού παιδεραστή χρηματιστή Τζέφρι Έπστιν. Ο Μάντελσον απολύθηκε τελικά τον περασμένο Σεπτέμβριο και ο Στάρμερ τον κατηγόρησε ότι «ψευδόταν κατ’ επανάληψη» σε ό,τι αφορούσε τις σχέσεις του με τον Έπστιν, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019, εν αναμονή της δίκης του.

Η υπόθεση πήρε νέες διαστάσεις την περασμένη εβδομάδα, όταν η εφημερίδα The Guardian αποκάλυψε ότι το υπουργείο Εξωτερικών χορήγησε διαπίστευση ασφαλείας στον Μάντελσον για να αναλάβει τη θέση του πρέσβη, τον Ιανουάριο του 2025, παρά την αντίθετη γνωμάτευση της επιτροπής που ήταν αρμόδια να ερευνήσει το ιστορικό του. Ο Όλι Ρόμπινς, πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος του Φόρεϊν Όφις, που απολύθηκε από τον Στάρμερ μετά τις αποκαλύψεις αυτές, μίλησε χθες ενώπιον του κοινοβουλίου για τη «συνεχή πίεση» που δεχόταν από την Ντάουνινγκ Στριτ την εποχή του διορισμού του Μάντελσον. Ο πρωθυπουργός «είχε ανακοινώσει ότι ο Μάντελσον ήταν ο υποψήφιός του», υπενθύμισε.

Ο Στάρμερ υποστήριξε ωστόσο σήμερα ότι η μαρτυρία του Όλι Ρόμπινς «έβαλε τέλος σε όλες τις κατηγορίες εναντίον του», δηλαδή ότι παραπλάνησε το κοινοβούλιο όταν ισχυρίστηκε ότι είχαν τηρηθεί «όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες» κατά την εξέταση του φακέλου του Πίτερ Μάντελσον.

Οι λόγοι για τους οποίους εκδόθηκε αρνητική γνωμάτευση για τον διορισμό του Μάντελσον δεν αποκαλύφθηκαν. Βρετανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ως πιθανή αιτία τους δεσμούς του με την Κίνα, μέσω της εταιρείας συμβούλων που είχε ιδρύσει.

Η ηγέτιδα της συντηρητικής αντιπολίτευσης, Κέμι Μπάντενοκ, σήμερα έκανε λόγο για δεσμούς του Μάντελσον με τη Ρωσία. Μια έκθεση ανέφερε ότι ο Μάντελσον «παρέμεινε στο διοικητικό συμβούλιο της αμυντικής βιομηχανίας Systema, που συνδέεται με το Κρεμλίνο, μετά την πρώτη εισβολή στην Ουκρανία από τον Πούτιν το 2014», είπε η Μπάντενοκ, διερωτώμενη «γιατί ο πρωθυπουργός θέλησε να διορίσει πρέσβη στην Ουάσινγκτον έναν άνθρωπο που έχει δεσμούς με το Κρεμλίνο;».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ