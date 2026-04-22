Το πρόγραμμα Μητσοτάκη μέχρι το Σάββατο (25/4) - Οι συναντήσεις με Ντομπρόβσκις και Μακρόν

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί αύριο, Πέμπτη, στις 9.30, με την πρωθυπουργό της Λετονίας Εβίκα Σιλίνα, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στις 11.00 o πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Ευρωπαίο επίτροπο Οικονομίας και Παραγωγικότητας, Εφαρμογής και Απλούστευσης Βάλντις Ντομπρόβσκις και στις 12.30 με την Ευρωπαία επίτροπο Διεύρυνσης Μάρτα Κος στο Μέγαρο Μαξίμου.

Το απόγευμα ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Κύπρο, όπου θα παρακαθήσει σε δείπνο εργασίας που παραθέτει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο της άτυπης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την Παρασκευή θα λάβει μέρος στις εργασίες της Συνόδου.

Την Παρασκευή στις 19.30 ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώνει η εφημερίδα «Καθημερινή» με θέμα «Προκλήσεις για την Ευρώπη - Ο δρόμος προς το αύριο», στη Ρωμαϊκή Αγορά Αθηνών.

Το πρωί του Σαββάτου ο πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Γαλλίας θα επισκεφθούν τη φρεγάτα «Κίμων».

Στις 11.30 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρόεδρο της Γαλλίας. Θα ακολουθήσει υπογραφή συμφωνιών και στη συνέχεια οι δύο ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο.

Το απόγευμα ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στο Ελληνογαλλικό Οικονομικό Φόρουμ, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών σε συνεργασία με το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider