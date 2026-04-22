ΥΠΕΞ Ουκρανίας: «Η κατάσταση στο μέτωπο είναι στο καλύτερο σημείο της»

«Η κατάσταση της Ουκρανίας στο μέτωπο απέναντι στην Ρωσία είναι αυτήν την στιγμή στο καλύτερο σημείο της εδώ και έναν χρόνο χάρη στα drones και την αποτελεσματικότητα της αντιαεροπορικής άμυνας», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντριι Σιμπίχα.

Ο ρωσικός στρατός, που εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, δεν κατέγραψε, για πρώτη φορά εδώ και δυόμισι χρόνια, σχεδόν καθόλου εδαφικά κέρδη τον Μάρτιο, σύμφωνα με την ανάλυση από το AFP των δεδομένων του Institute for the Study of War (ISW).

«Η θέση μας στο πεδίο της μάχης είναι (...) η ισχυρότερη, ή η πλέον σταθερή, σε σχέση με ολόκληρη την περασμένη χρονιά», δήλωσε χθες στους δημοσιογράφους ο Αντριι Σιμπίχα. Οι δηλώσεις του είχαν εμπάργκο μέχρι σήμερα.

«Έχουμε ελαχιστοποιήσει το ρωσικό αριθμητικό πλεονέκτημα χάρη στα drones», είπε επισημαίνοντας ότι η βελτίωση της κατάστασης στο μέτωπο επιτρέπει στο Κίεβο να ενισχύσει την διαπραγματευτική του θέση.

Σήμερα, ο ουκρανικός στρατός είναι σε θέση να καταρρίπτει μέχρι και το 90% των ρωσικών drones και πυραύλων που εκτοξεύονται κατά των ουκρανικών πόλεων.

Οι ειδικοί αποδίδουν τις πρόσφατες ρωσικές δυσκολίες στο ουκρανικό μέτωπο στην επιτυχία των ουκρανικών αντεπιθέσεων, την υπεροχή του Κιέβου στον τομέα των drones, καθώς και στα προβλήματα επικοινωνίας.

Τους τελευταίους μήνες, οι ρωσικές δυνάμεις αποκόπηκαν από τα τερματικά Starlink που προσέφεραν πρόσβαση στο Internet μέσω δορυφόρου, την ώρα που το Κρεμλίνο επιδιώκει να απαγορεύσει τελείως την πλατφόρμα Telegram.

Η Ουκρανία έχει επίσης ζητήσει την βοήθεια της Τουρκίας για την οργάνωση συνάντησης ανάμεσα στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον κύριο του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε επίσης στους δημοσιογράφους ο Αντριι Σιμπίχα.

«Είμαστε υπέρ μιας συνάντησης για να δώσουμε μια νέα δυναμική στις ειρηνευτικές προσπάθειες», δήλωσε ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών. «Απευθυνθήκαμε ειδικά στους Τούρκους. Αλλά αν κάποια άλλη πρωτεύουσα, εκτός της Μόσχας και της Λευκορωσίας, οργανώσει τέτοια συνάντηση, θα πάμε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ