Risk off στο Χρηματιστήριο της Αθήνας - Αδύναμος τζίρος και νέες απώλειες

Εικόνα αδυναμίας στο Χρηματιστήριο της Αθήνας εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Εικόνα αδυναμίας στο Χρηματιστήριο της Αθήνας την Τετάρτη όπου, εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα πτωτικά.

Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ συντηρεί τις ανοδικές πιέσεις στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, επηρεάζοντας αρνητικά τη διάθεση ανάληψης ρίσκου. Παρά το γεγονός ότι η παράταση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θεωρητικά θα έπρεπε να λειτουργεί καθησυχαστικά για τις αγορές, οι αρχικές αντιδράσεις είναι εξαιρετικά συγκρατημένες. Κι αυτό διότι, σύμφωνα με ξένους αναλυτές, το σενάριο της παράτασης της εκεχειρίας είχε ήδη σε μεγάλο βαθμό προεξοφληθεί τις τελευταίες ημέρες, παρά τις περί του αντιθέτου δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Προς το παρόν, πάντως, η αβεβαιότητα παραμένει. Όσο τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να παραμένουν κλειστά, ο κίνδυνος νέου κύματος παγκόσμιου πληθωρισμού διατηρείται υψηλός, ενώ η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ευμετάβλητη και στο πεδίο, τόσο στο Ιράν όσο και στον Λίβανο. Στο μεταξύ, η θέση της Τεχεράνης φαίνεται αμετάβλητη, ζητώντας την άρση του αποκλεισμού στα Στενά ρου Ορμούζ ως προϋπόθεση για να ανοίξει ξανά το πέρασμα και να επανεκκινήσουν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

Την ίδια στιγμή τα «σήματα» από τις ΗΠΑ παραμένουν αντιφατικά. Ενώ αρχικά αναφέρθηκε ότι η εκεχειρία παρατείνεται έως ότου το Ιράν να καταθέσει τις δικές του προτάσεις προς διαπραγμάτευση, αυτό που έμοιαζε περισσότερο με επ’ αόριστον παράταση σύντομα διευκρινίστηκε ότι θα έχει διάρκεια 3-5 ημερών. Η αξιοπιστία αυτών των πληροφοριών –λίγο πριν συμπληρωθούν 2 μήνες από την έναρξη του πολέμου– είναι βεβαίως μειωμένη, όπως και η ορατότητα στις αγορές.

Σε αυτό το κλίμα, Φρανκφούρτη, Λονδίνο και Παρίσι κινήθηκαν επιφυλακτικά, με εναλλαγές προσήμου. Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε να υποχωρεί έως 1,55%, πριν κλείσει στις 2.229,59 μονάδες με πτώση 1,37%.

Απώλειες και για τον δείκτη των τραπεζών που, ενώ βρέθηκε να υποχωρεί σε ποσοστό άνω του 2%, περιόρισε ελαφρά τις απώλειές του στη συνέχεια για να κλείσει με πτώση 1,60% στις 2.588,95 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε η Alpha Bank που υποχώρησε 3,04% στα 3,69 ευρώ, η Eurobank ακολούθησε με απώλειες 1,95% στα 3,92 ευρώ, ενώ για τις Optima και ΕΤΕ οι απώλειες διαμορφώθηκαν σε 1,41% και 1,24% αντίστοιχα. Στο -1% και τα 8,27 ευρώ έκλεισε η Τρ. Πειραιώς, ενώ η Τρ. Κύπρου υποχώρησε 0,86%.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:1,9 με 40 τίτλους να ενισχύονται, έναντι 77 που υποχώρησαν και 32 που ολοκλήρωσαν αμετάβλητοι. Ο συνολικός τζίρος εκ νέου συγκρατημένος, καθώς διαμορφώθηκε σε 230,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 20,25 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχώρισαν ανοδικά η Aktor με κέρδη 1,45% στα 11,16 ευρώ και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχυμένη 1,23% στα 41,20 ευρώ. Με θετικό πρόσημο ακολούθησαν μόνο οι μετοχές των Cenergy και Σαράντης ενισχυμένες 0,57% και 0,27% αντίστοιχα.

Στον αντίποδα βρέθηκαν οι μετοχές των Aegean και ΔΑΑ με απώλειες 6,51% και 6,02%. Σε αρνητικό έδαφος ακολούθησαν, πέραν των τραπεζών, οι τίτλοι των Allwyn (-3,16%), ElvalHalcor (-2,33%), Coca-Cola HBC (-2,21%), Viohalco (-1,79%) και Metlen (-1,52%), ενώ άνω του 1% υποχώρησαν και οι Τιτάν (-1,41%), Lamda Development (-1,36%), Helleniq Energy (-1,26%) και ΔΕΗ (-1,02%).