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Άνοδος στις ευρωαγορές με τον τεχνολογικό κλάδο στο επίκεντρο

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Άνοδος στις ευρωαγορές με τον τεχνολογικό κλάδο στο επίκεντρο
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Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει απώλειες 0,2% στις 622.63 μονάδες και ο Eurostoxx 50 διολισθαίνει 0,3% στις 6,082.25 μονάδες.

Τελευταία ενημέρωση 13:50

Με ανοδικές τάσεις κινούνται οι ευρωαγορές την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις έντονες πιέσεις που εκδηλώνονται παγκοσμίως στον κλάδο των τσιπ.

Πιο αναλυτικά, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 προσθέτει κέρδη 0,28% στις 626.19 μονάδες και ο Eurostoxx 50 ενισχύεται 0,08% στις 6.111,05 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο βρετανικός FTSE 100 στο Λονδίνο σκαρφαλώνει 0,37% στις 10.398 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει άνοδο 0,59% στις 8.292 μονάδες. Ο γερμανικός DAX κερδίζει 0,35% στις 25.003 μονάδες. Στην Ιταλία, ο δείκτης FTSE MIB βρίσκεται στις 50.277 μονάδες, με κέρδη 0,21%, ενώ στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 ενισχύεται κατά 1,12% στις 18.480 μονάδες.

Στα ταμπλό των συνεδριάσεων, οι τίτλοι των Infineon Technology και ASML καταγράφουν απώλειες 4% και 2,5% αντίστοιχα, ενώ σχεδόν αμετάβλητη παραμένει η μετοχή της φινλανδικής Nokia, η οποία την Πέμπτη υποχώρησε σε επίπεδα άνω του 6%.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος παραμένουν γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε ότι θα ήταν «τιμή» του να συναντήσει τον Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, αν μια τέτοια συνάντηση μπορούσε να οδηγήσει σε συμφωνία, τη στιγμή που η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εισέρχεται στον τέταρτο μήνα της και η εύθραυστη εκεχειρία εξακολουθεί να διατηρείται.

Ασία

Οι μετοχές των ασιατικών χρηματιστηρίων κατέγραψαν απώλειες την Παρασκευή, καθώς η πτώση των τεχνολογικών μετοχών της Wall Street κατά τη διάρκεια της νύχτας εξαπλώθηκε στην Ασία, παρασύροντας τους δείκτες σε χαμηλότερα επίπεδα.

Ο δείκτης Kospi ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Παρασκευής με πτώση 5,54% στις 8.160,59 μονάδες. Οι Samsung Electronics και SK Hynix διολίσθησαν κατά 6,40% και 9,92% αντίστοιχα. Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε απώλειες κατά 4,50%. Ο Nikkei 225 υποχώρησε κατά 1,31% στις 66.588 μονάδες. Ο HSI σημείωσε πτώση -1.15% στις 24.961 μονάδες και ο Shanghai διολίσθησε κατά 0,74% στις 4.027 μονάδες.

Ο ινδικός NIFTY 50 υποχώρησε κατά 0,44% στις 23.321 μονάδες, την στιγμή που η Κεντρική Τράπεζα της διατήρησε τα επιτόκια στο 5,25%, σε μια περίοδο που η αύξηση του κόστους ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο έχει πλήξει το νόμισμά της.

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tags:
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Ευρωαγορές
Ασιατικά χρηματιστήρια
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