Tζιτζικώστας: Καμπανάκι για παγκόσμια κρίση τιμών λόγω Ορμούζ – Διασφαλισμένη η επάρκεια καυσίμων

Κίνδυνος παγκόσμιας ύφεσης αν δεν ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ έως το τέλος καλοκαιριού. Έρχεται ευρωπαϊκή Ακαδημία τουρισμού. Μεγάλα τα οφέλη από υποδομές διπλής χρήσης και από τον κάθετο άξονα.

Αποστολή στις Βρυξέλλες

Τον κίνδυνο αν δεν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ έως το τέλος του καλοκαιριού να προκληθεί παγκόσμια ύφεση με επίκεντρο την ακρίβεια καυσίμων και άλλων κρίσιμων πρώτων υλών, περιέγραψε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, σε ενημερωτική συνάντηση που είχε με εκπροσώπους του Τύπου στις Βρυξέλλες. Έκανε σαφές ότι υπάρχει ακόμη αυτό το χρονικό περιθώριο για να εξομαλυνθεί η κατάσταση, αλλά και πως δεν τίθεται θέμα κρίσης αποθεμάτων καυσίμων, αλλά κρίσης τιμών (καυσίμων και όχι μόνο).

Ο ίδιος περιέγραψε τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν από ένα παρατεταμένο «μπλόκο» στα Στενά του Ορμούζ. Πέραν των καυσίμων, αναφέρθηκε σε ελλείψεις σε τρόφιμα αφού το ένα τρίτο των λιπασμάτων διέρχεται από τα Στενά με προφανείς επιπτώσεις στις τιμές αλλά και στην προσφορά. Επίσης, εξήγησε πως ενδεχομένως να υπάρχουν προβλήματα και σε άλλα πεδία, τα οποία ακόμα δεν είναι εμφανή και έφερε ως παράδειγμα το ήλιο το 80% των προμηθειών του οποίου περνάει επίσης από τα Στενά και επηρεάζει τη διαθεσιμότητα σε πολλά είδη ακόμη και στην κατασκευή microchip.

Έκανε λόγο για μία πρωτόγνωρη κρίση που κάνεις δεν ξέρει πόσο θα διαρκέσει και επισήμανε ωστόσο πως υπάρχει επάρκεια καυσίμων. Ο Επίτροπος εξήγησε πως δεν επιβεβαιώθηκε η προηγούμενη πρόβλεψη για ανεπάρκεια που μεταφέρθηκε στην αρχή του πολέμου από τον επικεφαλής της IEA (Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας) με την οποία ο ίδιος είχε εξ αρχής διαφοροποιηθεί. Μάλιστα, είπε πως υπάρχει επάρκεια στα διυλιστήρια της ΕΕ που καλύπτουν το 70%- 80% των αναγκών της σε αεροπορικά καύσιμα και πως το 20% των εισαγωγών από τα κράτη της περιοχής έχουν αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές προερχόμενες από τις ΗΠΑ και από τη Νιγηρία, πρόσθεσε.

Για τις τιμές των αεροπορικών καυσίμων επισήμανε πως είχαν διπλασιαστεί προηγουμένως και τώρα είναι κατά 50% πιο υψηλές από τα προ κρίσης επίπεδα και συνδέονται με τις ακυρώσεις δρομολογίων και έδωσε έμφαση στο δικαίωμα αποζημίωσης των επιβατών με βάση το πλαίσιο της ΕΕ.

Αντέχει ο τουρισμός

Ο Επίτροπος εκτίμησε πάντως πως παρά την κρίση υπάρχει αποκατάσταση ροών επιβατών από την περιοχή του Κόλπου που φτάνουν ήδη στο 75% των επιπέδων του 2025. Εξήγησε ότι φέτος το καλοκαίρι αναμένεται μεν καθίζηση των ροών από τις χώρες της Ασίας, αλλά εκτιμάται πως η ροή αντικαθίσταται από μεγαλύτερη κινητικότητα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με άνοδο των ενδοκοινοτικών τουριστικών ροών.

Ευρωπαϊκή Ακαδημία τουρισμού

Για το χαρτοφυλάκιο του Τουρισμού ο Έλληνας Ευρωπαίος Επίτροπος αναφέρθηκε και στην πρώτη ευρωπαϊκή στρατηγική για τον κλάδο που προωθεί και θα παρουσιαστεί αναλυτικά το φθινόπωρο. Περιέγραψε τους βασικούς της στόχους της και το πώς θα αντιμετωπίσει και πώς θα επιχειρήσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, μεταξύ των οποίων είναι και η αναβάθμιση των προσόντων του εργατικού δυναμικού.

Σε αυτό το πλαίσιο ο κ. Τζιτζικώστας ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Τουρισμού. Επισήμανε ότι στην αρχή θα λειτουργεί πειραματικά διαδικτυακά, αλλά και στις Βρυξέλλες. Το ίδιο σχέδιο θα προβλέπει παρεμβάσεις για την ισόρροπη ανάπτυξη του τουρισμού (υπερτουρισμός – υποτουρισμός), την αντιμετώπιση του ελλείμματος εργατικού δυναμικού, αλλά και άλλων ζητημάτων όπως οι βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Κάθετος άξονας

Στο πεδίο των μεταφορών ανέφερε πως σημαντική προτεραιότητα - με ειδική σημασία για τη χώρα μας - είναι ο κάθετος άξονας σύνδεσης της Ελλάδας με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Θα ενώνει το Αιγαίο με τη Μαύρη Θάλασσα με προφανή οφέλη οικονομικά αλλά και γεωπολιτικά για την Ελλάδα. Πρόκειται για διπλό άξονα (οδικό και σιδηροδρομικό) που έχει χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2040 αν και πολλές υποδομές είναι ήδη σε χρήση οπότε το χρονικό ορόσημο μπορεί να έρθει πιο κοντά.

Τον Δεκέμβριο υπεγράφη το σχετικό μνημόνιο (MOU) και το σχέδιο δράσης και πρόσφατα διασφαλίσθηκαν 277 εκατ. ευρώ για την έναρξη εργασιών της σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολης – Πύθιου.

Πρόκειται για έργο διπλής χρήσης (στρατιωτικής και πολιτικής) που εντάσσεται στην στρατηγική ανάπτυξης ανάλογων υποδομών ανά την ΕΕ με στόχο την στρατιωτική κινητικότητα. Έχουν σχεδιασθεί 500 σημεία ανάπτυξης ανά την ΕΕ με κόστος αναβάθμισης υποδομών 100 δις ευρώ (με στόχο την δραστική μείωση του χρόνου δυνητικής διέλευσης στρατευμάτων). Παράλληλα με την υπογραφή από τα κράτη μέλη της ΕΕ Military Schengen για την άδεια διέλευσης.

Για τα ναυτιλιακά καύσιμα ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε στην προσπάθεια της Κομισιόν να εκλογικευθεί το νέο πλαίσιο της ΕΕ. Εξήγησε πως οι απαιτήσεις για την μείωση εκπομπών ρύπων είναι υπερφιλόδοξες και πρέπει να προσαρμοσθούν. Εφερε ως παράδειγμα προσαρμογής την τροποποίηση που έγινε στην στρατηγική της ΕΕ για την αυτοκινητοβιομηχανία: ενώ αρχικά προέβλεπε πλήρη κατάργηση κινητήρων εσωτερικής καύσης το 2035, πλέον θέτει αυστηρούς όρους μείωσης ρύπων, αλλά με τεχνολογική ουδετερότητα.