Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδική αντίδραση με συγκρατημένο τζίρο

Ανοδικές διαθέσεις επικρατούν την Παρασκευή στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, το οποίο προέρχεται από δύο διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις.

Upd. 13:05

Ανοδικές διαθέσεις επικρατούν την Παρασκευή στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, το οποίο προέρχεται από δύο διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις. Οι μετοχές των τραπεζών αντιδρούν, έχοντας βρεθεί χθες στο επίκεντρο των πιέσεων, ενώ επιλεκτικές τοποθετήσεις καταγράφονται και σε μη τραπεζικά blue chips.

Εκτός συνόρων, παραμένει η συγκρατημένη αισιοδοξία γύρω από τις προοπτικές ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει οδηγήσει τις τιμές του Brent σε επίπεδα πέριξ των 95 δολαρίων.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να «υπαγορεύουν» το επενδυτικό κλίμα, καθώς η κατάρρευση της εκεχειρίας στον Λίβανο και οι προσπάθειες νέας ειρήνευσης επηρεάζουν και τις ευρύτερες διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι πληροφορίες πάντως παραμένουν αντιφατικές, με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν να δηλώνει ότι οι συνομιλίες έχουν βαλτώσει, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι βρίσκονται «στο μέσο» των τελικών διαπραγματεύσεων. Στο μεταξύ, τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά και τα αποθέματα των χωρών του ΟΟΣΑ συνεχίζουν να υποχωρούν.

Η σημερινή έκθεση για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ αποτελεί ίσως το σημαντικότερο μακροοικονομικό στοιχείο της εβδομάδας. Μετά τη θετική έκπληξη του Μαΐου, αναμένεται νέα αύξηση του αριθμού των νέων θέσεων εργασίας, στοιχείο που θα πιστοποιήσει ότι αμερικανική αγορά εργασίας καταφέρνει το τελευταίο διάστημα να σταθεροποιηθεί.

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι χρηματιστηριακοί δείκτες της Ευρώπης κινούνται ήπια ανοδικά. Κέρδη περί του 0,2% καταγράφει ο γερμανικός DAX στη Φρανκφούρτη, ενώ σε Παρίσι και Λονδίνο τα κέρδη διαμορφώνονται σε 0,4%.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.362,27 μονάδες με άνοδο 0,93%, κινούμενος σε θετικό έδαφος από την έναρξη της συνεδρίασης.

Ανοδικά και ο δείκτης των τραπεζών, που ενισχύεται 1,66% στις 2.668,04 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ ξεχωρίζει η ΕΤΕ με άνοδο 2,58% στα 14,70 ευρώ, και ακολουθεί η Optima με κέρδη 2,16%. Για τις Eurobank και Alpha Bank τα κέρδη διαμορφώνοντα σε 1,57% και 1,41% αντίστοιχα, η Τρ. Πειραιώς κινείται στο +1,13, ενώ μικρότερα κέρδη καταγράφει και η Τρ. Κύπρου (+0,42%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1,6:1 με 71 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 45 σε αρνητικό και 33 που διαπραγματεύονται χωρίς μεταβολή.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 63,77 εκατ. ευρώ (8,64 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές), το 55% των οποίων έχει διακινηθεί στις μετοχές των 4 συστημικών τραπεζών και της ΔΕΗ.