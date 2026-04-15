Υποτονική εικόνα στο Χρηματιστήριο της Αθήνας – Ήπιες διακυμάνσεις και αδύναμος τζίρος

Με επιφυλακτικότητα κινούνται την Τετάρτη οι επενδυτές στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, μετά τη χθεσινή μεγάλη άνοδο και εν μέσω μικτών τάσεων στις ευρωπαϊκές αγορές.

Με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι δεν επιθυμεί την παράταση της εκεχειρίας, η οποία λήγει την ερχόμενη εβδομάδα, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για το αν θα κερδηθεί το «στοίχημα» ενός γρήγορου τερματισμού του πολέμου. Αν μέχρι τότε δεν υπάρξει συμφωνία, το πιθανότερο είναι ότι η νευρικότητα στις αγορές θα επιστρέψει.

Όπως σχολιάζουν ξένοι αναλυτές, ακόμη κι αν αποφευχθεί μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση, το σημερινό αδιέξοδο από μόνο του δημιουργεί έντονο προβληματισμό, ειδικά στις αγορές ενέργειας.

Μέσα σε όλα, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ ανέφερε χθες ότι οι δασμοί θα μπορούσαν να επανέλθουν έως τον Ιούλιο στα επίπεδα όπου βρίσκονταν πριν από την ήττα της αμερικανικής κυβέρνησης στο Ανώτατο Δικαστήριο. Προς το παρόν, βεβαίως, στο επίκεντρο παραμένει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Να σημειωθεί ότι μετά τη χθεσινή άνοδο στη Wall Street, ο S&P 500 «γύρισε» σε θετικό έδαφος για το έτος, με κέρδη 1,8%, υπεραντισταθμίζοντας τις απώλειες που είχαν προκληθεί από τον πόλεμο στο Ιράν. Την ίδια στιγμή, οι τιμές του Brent παραμένουν αυξημένες κατά 31% σε σχέση με την έναρξη του πολέμου και κατά 56% από την αρχή του έτους.

Στο ελληνικό ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.278,24 μονάδες με απώλειες 0,27%, κινούμενος από την έναρξη των συναλλαγών με εναλλαγές προσήμου σε στενό εύρος διακύμανσης.

Παρόμοια εικόνα και για τον δείκτη των τραπεζών, που κινείται ήπια πτωτικά σε ποσοστό 0,47% στις 2.661,22 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ ανοδικά κινείται μόνο η Alpha Bank ενισχυμένη 0,29% στα 3,81 ευρώ. Στον αντίποδα η Optima υποχωρεί 1,14% στα 9,08 ευρώ, ΕΤΕ και Τρ. Κύπρου καταγράφουν απώλειες 0,89% και 0,75% αντίστοιχα, ενώ για τις Eurobank και Τρ. Πειραιώς οι απώλειες διαμορφώνονται σε 0,55% και 0,31%.

Στο σύνολο του ταμπλό η εικόνα είναι ισορροπημένη, με 46 μετοχές σε θετικό έδαφος, 39 σε αρνητικό και 63 αμετάβλητες.

Ο τζίρος σαφώς πιο υποτονικός σε σχέση με τα χθεσινά επίπεδα, καθώς διαμορφώνεται μέχρι στιγμής σε 13,53 εκατ. ευρώ.