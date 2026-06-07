Κατσαφαδος στα Ποσειδώνια 2026: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη Λέσχη Αποφοίτων ΑΕΝ Ύδρας

Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, επισκέφθηκε τα Ποσειδώνια 2026, όπου συμμετείχε σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε η Λέσχη Αποφοίτων Σχολής Ναυτιλίας της Ύδρας.

Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, επισκέφθηκε τα Ποσειδώνια 2026, όπου συμμετείχε σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε η Λέσχη Αποφοίτων Σχολής Ναυτιλίας της Ύδρας.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Υφυπουργός αναφέρθηκε στη διαχρονική σημασία της ελληνικής ναυτοσύνης και της ναυτικής εκπαίδευσης, τονίζοντας ότι η ελληνική ναυτιλία αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα για τη χώρα μας, πυλώνα της οικονομίας και παράγοντα γεωπολιτικής ισχύος. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον καθοριστικό ρόλο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων Ύδρας, η οποία για πενήντα χρόνια συνεχίζει να εκπαιδεύει αξιωματικούς υψηλού επιπέδου που υπηρετούν την ελληνική σημαία και τη διεθνή ναυτιλία.

Στο πλαίσιο της χθεσινής ημέρας, η οποία ταυτίζεται με την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, ο Υφυπουργός υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με τη Λέσχη Αποφοίτων της Σχολής Ναυτιλίας Ύδρας, ενισχύοντας κοινές πρωτοβουλίες που συνδέουν τη ναυτική εκπαίδευση με την περιβαλλοντική προστασία και την ευαισθητοποίηση απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Το Μνημόνιο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δράσεων που αφορούν την ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, την πρόληψη και διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων, καθώς και την προώθηση κουλτούρας πολιτικής προστασίας, με στόχο μια σύγχρονη, ασφαλή και βιώσιμη ναυτιλία

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Λέσχη Αποφοίτων της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ύδρας τίμησε τον Υφυπουργό με ειδική βράβευση, αναγνωρίζοντας την αμέριστη στήριξη και τη συμβολή του στην προώθηση της ναυτικής εκπαίδευσης και της ελληνικής ναυτιλίας.

Ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι η στήριξη της ναυτικής εκπαίδευσης δεν αποτελεί απλώς εκπαιδευτική πολιτική, αλλά εθνική στρατηγική επιλογή, και τόνισε τη σημασία της επένδυσης στη νέα γενιά Ελλήνων αξιωματικών για την ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στις θάλασσες του κόσμου.