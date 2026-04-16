Πέθανε ο Mark Mobius, ο «Ιντιάνα Τζόουνς» των αναδυόμενων αγορών

Ο Mark Mobius, ο οποίος θεωρείται ευρέως ως πρωτοπόρος στις επενδύσεις σε αναδυόμενες αγορές, πέθανε την Τετάρτη σε ηλικία 89 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση στη σελίδα του στο LinkedIn.

Γνωστός ως ο «Ιντιάνα Τζόουνς των αναδυόμενων αγορών» για την προθυμία του να ξεκλειδώνει νέες, μερικές φορές επικίνδυνες, αγορές, ο Mobius απολάμβανε την πρόκληση. «Η μεταβλητότητα», έγραψε στο «Passport to Profits», ένα από τα πολλά βιβλία του, «δεν είναι ένας εχθρός που πρέπει να φοβόμαστε, αλλά ένα σημάδι ότι η ευκαιρία είναι κοντά».

Η ανάρτηση δεν ανέφερε την αιτία θανάτου.

Έχοντας επενδύσει σε αναδυόμενες αγορές για δεκαετίες, ο Mobius μιλούσε για τις νέες ευκαιρίες μέχρι και τον Ιανουάριο. Σχετικά με τη Βενεζουέλα, έγραψε, «με την αποχώρηση του (Προέδρου Νικολάς) Μαδούρο, μπορεί να δούμε μια νέα πολιτική και οικονομική τάξη και η χώρα θα μπορούσε να ανοίξει ξανά στους επενδυτές».

Οι πεποιθήσεις του διαμόρφωσαν μια γενιά διαχειριστών κεφαλαίων και βοήθησαν στην προσέλκυση δισεκατομμυρίων δολαρίων σε αγορές που κάποτε θεωρούνταν περιφερειακές.

Τα βιβλία του -εν μέρει ταξιδιωτικά, εν μέρει σεμινάρια- προσέφεραν μια ασυνήθιστα ανθρώπινη σκοπιά για τα παγκόσμια χρηματοοικονομικά. Στο βιβλίο του «The Little Book of Emerging Markets» του 2012, έγραψε ότι πίσω από κάθε ισολογισμό και δείκτη μετοχών βρίσκεται μια κοινότητα που αγωνίζεται να αναπτυχθεί: «Αν θέλετε να κατανοήσετε μια αγορά, ξεκινήστε με τους ανθρώπους της».