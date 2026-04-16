Πιλοτική επένδυση σε affordable housing με ενοίκια… 600 ευρώ/μήνα. Στόχος τα 1.600 «κλειδιά» στον τουρισμό με αιχμή τις Γούρνες. Τι έρχεται στην 5ετία με 4 πυλώνες.

Σε 4 πυλώνες ανάπτυξης, κάποιοι εκ των οποίων αποτελούν νέες ή πιλοτικές δράσεις, εδράζεται η στρατηγική του μεγαλύτερου ιδιωτικού εγχώριου developer, της εταιρείας αξιοποίησης ακινήτων Dimand, για την προσεχή 5ετία και έως το 2030.

Στους πυλώνες αυτούς, μαζί με τα νέα projects που είναι σε εξέλιξη - υπό κατασκευή, υπό σχεδιασμό ή σε φάσεις προσυμφωνιών (Καμπάς, Γούρνες, ΦΙΞ κ.α.) η διοίκηση της εισηγμένης εκτιμά ότι φέρνουν ορατότητα (σε έργα, έσοδα, ροές κ.α.) για τα τουλάχιστον επόμενα 10 έτη (αν όχι σε βάθος 20ετίας) εντάσσονται ο παραδοσιακός τομέας των Αναπλάσεων (με αιχμή το κέντρο της Αθήνας, τον Πειραιά και τη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης), τα projects «τύπου Skyline» (συνεργασίες με τράπεζες, ασφαλιστικές ή εταιρείες με ακίνητη περιουσία), αλλά και ο «νέος» τομέας του τουρισμού, όπως και της προσιτής (ή κοινωνικής) κατοικίας - housing affordable στον οποίο η εισηγμένη προωθεί ήδη πιλοτική επένδυση ενώ έχει στα «σκαριά» 2-3 ακόμα projects.

Παράλληλα, η Dimand ετοιμάζει νέα «χτυπήματα» σε όλους τους τομείς δράσεις, ήτοι συμφωνίες για επενδύσεις και εξαγορές που θα ανακοινωθούν εντός των επόμενων 3-6 μηνών (υπάρχουν ήδη κάποιες προσυμφωνίες και προμισθώσεις), προωθεί τις μεγάλες επενδύσεις που «τρέχουν» αλλά και ετοιμάζει τα «πωλητήρια» σε σημαντικά assets (Πύργος Πειραιά, κτήριο στα Πατήσια, το project του ΤΕΕ κ.α.) εντός του 2026 αλλά και στα προσεχή έτη, όταν ολοκληρωθούν και ωριμάσουν οι συνθήκες για exits.

Οι 4 πυλώνες ανάπτυξης - Πιλοτικές επενδύσεις στην «προσιτή» κατοικία

Ειδικότερα, όπως σημείωσε χτες ο Διευθύνων Σύμβουλος της DIMAND, κ. Δ. Ανδριόπουλος, στο πλαίσιο ενημέρωσης στην Ένωση Θεσμικών, «τύπου Skyline», hospitality - τουρισμού και affordable housing, χωρίς να μεταβάλλει τη στρατηγική που στηρίζεται στην αγορά ακινήτων - εκτάσεων, στην ανάπτυξή τους και στο τέλος στην πώλησή τους.

Ξεκινώντας από το… τελευταίο, την προσιτή κατοικία, η εισηγμένη έχει «στα σκαριά» πιλοτική επένδυση για τη μεσαία, όπως αναφέρθηκε, τάξη (που θα δείξει πώς πηγαίνει ο τομέας αλλά και τα κόστη, τη διαχείριση κ.α.), στην ευρύτερη περιοχή της Π. Ράλλη (κάτω τμήμα Ελαιώνα), για 140 διαμερίσματα και 10 χιλ. τ.μ. δόμησης, με ενοίκιο που υπολογίζεται στο 25 με 30% του διαθέσιμου εισοδήματος ατόμου ή οικογένειας.

«Θα είναι όσο πιο φθηνό αλλά πιστοποιημένο και καλό αρχιτεκτονικά, για παράδειγμα στα 600 ευρώ για διαμερίσματα από 65 έως 100 τ.μ.», είπε ο κ. Ανδριόπουλος που προανήγγειλε 3 ακόμα τέτοια projects σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά.

«Αφού το νοικιάσουμε και κάνουμε και τον κανονισμό, θα το πουλήσουμε, ψάχνουμε απόδοση μονοψήφια, το έργο δεν επηρεάζει σημαντικά τα μεγέθη της εταιρεία, το έργο θα γίνει σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη της έκτασης, ενώ υπάρχουν funds και αγοραστές για τέτοιες επενδύσεις», σημείωσε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι για την κοινωνική και προσιτή κατοικία χρειάζεται η συνεργασία ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, όπως και με Δήμους.

Οι επενδύσεις αυτές αναμένεται να γίνουν σε όχι προβεβλημένες ή ακριβές περιοχές και αναμένονται καλύτερα αποτελέσματα από τον τομέα αυτόν από το 2029.

«Κλειδί» το hospitality, στόχος τα 1.600 «κλειδιά»

Ο τουρισμός αναμένεται να είναι ένας νέος τομέας επένδυσης για την Dimand, με αιχμή και το project στις Γούρνες Ηρακλείου, στα 345 στρέμματα (υποδομές με δόμηση 60.000 τ.μ.) που έχουν ωριμάσει πολεοδομικά αλλά και, όπως είπε ο κ. Ανδριόπουλος, εμπορικά και μισθωτικά (νεότερα αναμένονται σε λίγους μήνες).

Ο ίδια αναφέρθηκε σε 3+2 projects, όπως οι Γούρνες, το ΦΙΞ στη Θεσσαλονίκη, το κτήριο σε Σοφοκλέους και Αιόλου, αλλά και σε δύο που έρχονται προσεχώς. Στόχος της Dimand είναι η ανάπτυξη ενός χαρτοφυλακίου 1.600 «κλειδιών» (με διάφορους operators και διαφορετικές «μάρκες»), με 2 resorts και 3 city hotels, σε ορίζοντα 3 έως 5 ετών. Για τις Γούρνες, όπου προβλέπονται και άλλες χρήσεις (εμπορικές, εστίαση κ.α. έως και καζίνο), θα βοηθήσουν οι νέες υποδομές (ΒΟΑΚ κ.α.) κυρίως όμως το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι Ηρακλείου (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - GMR, έτοιμο το 2028) που θα φέρει ενδιαφέρον για αναπτύξεις στην περιοχή και Ινδούς «πελάτες». Στην περιοχή προβλέπονται σχετικά assets με 400-500 «κλειδιά» συνολικά.

Νέα «Skyline» και συνέχεια στις Αναπλάσεις σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη

Οι συνεργασίες με τράπεζες, ασφαλιστικές ή άλλες εταιρείες με το «μοντέλο τύπου Skyline» αναμένεται να αποτελέσει άλλον έναν πυλώνα ανάπτυξης, όπου προσεχώς αναμένονται κινήσεις στον απόηχο αυτής με την Alpha Bank ή την Πειραιώς.

Όπως αναφέρθηκε, υπάρχουν επαφές για 2-3 επενδύσεις και μάλλον εντός του έτους θα «κλείσουν» 1-2 εξ αυτών. Άλλωστε, το project Skyline (με Alpha, Premia, EBRD) είναι ήδη προσοδοφόρο, με την Dimand να έχει επενδύσει έως το τέλος του 2025 περί τα 9,5 εκατ. ευρώ και ήδη να έχει κέρδη 14 εκατ., με IRR στο 25%, αναμένοντας συνολικά returns της τάξεως των 27 εκατ. ευρώ. Το project αναμένεται να ολοκληρωθεί ίσως και προ του 2028.

Προφανώς, η Dimand συνεχίσει το πετυχημένο μοντέλο των αναπλάσεων περιοχών ή κτηρίων, με επίκεντρο την Αθήνα, τον Πειραιά και τη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπου «το ένα έργο φέρνει το άλλο» και ήδη στον Πειραιά π.χ. αυτό είναι εμφανές με την ανάπλαση στον Αγ. Διονύσιο, τον Πύργο, τα νέα Δικαστήρια που έφεραν νέα projects σε τουρισμό, οικιστικά, γραφεία κ.α..

Τα projects που προχωρούν - ολοκληρώνονται και τα exits από το 2026 και μετά

Σε κάθε περίπτωση, η εισηγμένη έχει στόχο τα exits από τα projects που ετοιμάζει και ολοκληρώνει, αναμένονται 4-5 «πωλητήρια» εντός του 2026. Για παράδειγμα, είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την πώληση του Πύργου Πειραιά που είναι μισθωμένος κατά 85%, ενώ αναμένεται προσεχώς να «γεμίσει» πλήρως (3,5 όροφοι) από εταιρείες που έρχονται από Άμπου Ντάμπι και Ντουμπάι (relocation λόγω πολέμου), μία από τον κλάδο πετροχημικών και η άλλη hedge fund.

Σύμφωνα με σχετική παρουσίαση, για το έργο στα Πατήσια αναμένεται έξοδος το 2026, έχει πλήρη μίσθωση 100% και GDV 25,9 εκατ. ευρώ. Το έργο DI Terna (του ΤΕΕ το κρήριο) ολοκληρώνεται το 2026, με έξοδο το ίδιο έτος, επίσης πλήρως μισθωμένο (100%) και GDV 53,2 εκατ. ευρώ. Το έργο IQ Athens ολοκληρώνεται το 2027, με έξοδο μεταξύ 2026 και 2027, ποσοστό μίσθωσης 30% και GDV 189,2 εκατ. ευρώ.

Το έργο FIX ολοκληρώνεται το 2027, με έξοδο το 2028 και GDV 205,8 εκατ. ευρώ. Για το FIX σημειώθηκε ότι εκκινούν οι αρχικές εργασίες εντός των επόμενων δύο εβδομάδων. Το έργο Aghialos ολοκληρώνεται το 2028, με έξοδο έως το 2029 και GDV 160,0 εκατ. ευρώ, ενώ η άδεια για την πρώτη φάση εκδόθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2026. Το έργο 3V (με ΑΒΑΞ, Ιωάννου) ολοκληρώνεται το 2028, με έξοδο έως το 2029 και GDV 126,7 εκατ. ευρώ. Το έργο στις Γούρνες ολοκληρώνεται το 2029, με έξοδο το 2030 και GDV 351,1 εκατ. ευρώ. Τα βασικά έργα αντιστοιχούν στο 92% του συνολικού GDV, το οποίο ανέρχεται σε 1.251,9 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Το κτίριο του ΤΕΕ παραδίδεται στις 30 Σεπτεμβρίου το δικαστικό Πειραιά κατά τα 4/5 θα είναι έτοιμο το καλοκαίρι. Στη Θεσσαλονίκη η Dimand είναι κοντά στην απόκτηση νέου ακινήτου 20.000 τ.μ. (μικτές χρήσεις), στη Softex ολοκληρώνονται νέες συμφωνίες, ενώ για το οικιστικό τμήμα του Μινιόν (τα υπόλοιπα πουλήθηκαν στην Alpha) στην εισηγμένη δεν βιάζονται, περιμένοντας πρώτα να βελτιωθεί περαιτέρω η ευρύτερη περιοχή.

Σχετικά με το logistics της Βαλκάν των 57.000 τ.μ. στη Θεσσαλονίκη, ακίνητο στη Δράμα και ακίνητο στην Παιανία, «δεν βιαζόμαστε να τα ξεκινήσουμε, τα κοιτάζουμε στρατηγικά και με άνεση χρόνου θα τα συν-αναπτύξουμε με αυτόν που θα βρούμε που θα είναι και ο τελικός χρήστης», σημείωσε ο κ. Ανδριόπουλος. Ο οποίος προσέθεσε ότι στρατηγικά η εισηγμένη δεν έχει ενδιαφέρον για logistics αλλά και data centers (έγινε μάλιστα αναφορά για τις αντιδράσεις για περιβαλλοντικούς λόγους).

«Καλύτερα μεγέθη το 2026», ορατότητα για το μέλλον

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Dimand, το 2025 ήταν καλή χρονιά και το 2026 αναμένονται καλύτερα αποτελέσματα από πέρυσι. Υπενθυμίζεται ότι για το 2025, το EBITDA ανέρχεται σε 45,6 εκατ. ευρώ, το EBITDA που αναλογεί στους μετόχους σε 44,4 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων σε 40,9 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη σε 33,8 εκατ. ευρώ, με προσαρμοσμένο RoE 20,2%. Το GDV ανήλθε στις αρχές 2026 σε σχεδόν 1,8 δις ευρώ με την ολοκλήρωση και της απόκτησης του Καμπάς (το έργο Γούρνες στην Κρήτη αποκτήθηκε το 2025 με GDV περίπου 351 εκατ. ευρώ, ενώ το έργο Cambas στην Αττική εξασφαλίστηκε το 2025 και αποκτήθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2026 με GDV περίπου 410 εκατ. ευρώ), με τη NAV να φτάνει στα 217,5 εκατ., το equity σε 206 εκατ., το ταμείο σε 50,1 εκατ. και το gross debt σε 99 εκατ., με τον δείκτη Net LTV στο 24,1%.

Όπως ανέφερε, επίσης, ο κ. Ανδριόπουλος, «με τα 13 έργα που έχουμε και με ορισμένα που θα ανακοινώσουμε φέτος έχουμε εξασφαλίσει αναλογικότητα αποτελεσμάτων με αυτά του 2025 για την επόμενη πενταετία στο 70%, ήτοι έχουμε ορατότητα, αν είχαμε 40 εκατ. κέρδη το 2025, από τα 200 εκατ. που αναλογούν στα 5 χρόνια, το 70% είναι εξασφαλισμένο». Από τα 13 έργα η Dimand θα πουλήσουμε 4 με 5, ενώ 5-6 είναι σε κατασκευή.

Προφανώς, στην πορεία θα υπάρχουν αγορές και πωλητήρια (με κύκλο 3 έως 5 έτη) με στόχο να υπάρχει πάντα portfolio με 10 projects κατά μέσο όρο και GDV ύψους 1 με 1,5 δις ευρώ. «Στόχος είναι μια απόδοση στο 20% προσεχώς», αναφέρθηκε, ενώ το μέσο κόστος δανεισμού είναι Euribor συν 1,5% (δανεισμός για την κατασκευαστική περίοδο).