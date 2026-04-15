Μαρινάκης για Μυλωνάκη: «Κέρδισε την πρώτη μάχη - Θα είναι σύντομα κοντά μας»

«Σήμερα ο χρόνος πάγωσε λίγο πριν τις 09:00 το πρωί. Όχι μόνο για εμάς τους συνεργάτες του Γ. Μυλωνάκη, αλλά κυρίως για τη σύζυγο, τα παιδιά του και τους δικούς του ανθρώπους» ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι ο κ. Μυλωνάκης να βγει νικητής αφού ήδη κέρδισε την πρώτη μάχη και τόνισε ότι οι σκέψεις όλων είναι κοντά του.

«Ο Γιώργος είναι δυνατός. Τις επόμενες ημέρες θα κερδίσει και τις υπόλοιπες και θα είναι σύντομα κοντά μας και δίπλα στα αγαπημένα του πρόσωπα. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας μαζί του» υπογράμμισε.

Υπενθυμίζεται πως ο Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύεται στη ΜΕΘ μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη από ρήξη ανευρύσματος. Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, με βάση το ιατρικό ανακοινωθέν που εκδόθηκε από τον Ευαγγελισμό, φαίνεται να νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά υπό έλεγχο κατάσταση, μετά την εισαγωγή του στη ΜΕΘ, αφού υπέστη ρήξη ανευρίσματος στον εγκέφαλο.

«Σήμερα 15.04.2026 και ώρα 09:30 διακομίστηκε στο Νοσοκομείο ΓΝΑ ‘Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ', μετά από λιποθυμικό επεισόδιο, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη», αναφέρει το επίσημο έγγραφο.

Χειρουργός Γιώργου Μυλωνάκη: «Θα έχουμε 10 ημέρες αγωνίας - Πρέπει να ξεπεραστούν κάποιοι κίνδυνοι»

Για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη ενημέρωσε ο επεμβατικός νευροακτινολόγος, Ευτύχιος Αρχοντάκης, που χειρούργησε τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ. Μιλώντας στον ANT1, ο γιατρός που χειρούργησε τον κ. Μυλωνάκη στον Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», τόνισε πως οι επόμενες 10 ημέρες είναι «ημέρες αγωνίας».

«Δράσαμε γρήγορα, το ανεύρυσμα αποκλείστηκε. Μένει να περιμένουμε», υπογράμμσε ο κ. Αρχοντάκης, δηλώνοντας πως είναι ικανοποιημένος από την επέμβαση. Όπως επεσήμανε ο Ευτύχιος Αρχοντάκης, «οι πρώτες μέρες είναι δύσκολες καθώς πρέπει να ξεπεραστούν κάποιοι κίνδυνοι».