EY: Η ηλεκτροκίνηση των εταιρικών στόλων στην Ευρώπη μπορεί να εξοικονομήσει σχεδόν 250 δισ. ευρώ

Ο εξηλεκτρισμός των εταιρικών στόλων αποτελεί σημαντική οικονομική και κλιματική ευκαιρία για την Ευρώπη, σύμφωνα με την έκθεση των EY και Eurelectric, με τίτλο, Fleet Forward: powering the transition to electric mobility.

Η έκθεση διαπιστώνει ότι η μετάβαση των ευρωπαϊκών εταιρικών στόλων στην ηλεκτροκίνηση, θα μπορούσε να αποφέρει συνολική εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών ύψους έως και 246 δισ. ευρώ έως το 2030. Εκτιμά, επίσης, ότι ο πλήρης εξηλεκτρισμός των στόλων θα μπορούσε να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) κατά έως και ένα δισ. τόνους μέχρι το 2030.

Τα πλεονεκτήματα που αφορούν στα λειτουργικά έξοδα είναι ήδη ορατά σε βασικές κατηγορίες στόλων. Η έκθεση δείχνει ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα μπορούν να προσφέρουν σημαντική εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους ανά χιλιόμετρο, σε σύγκριση με αντίστοιχα οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ιδίως όταν η φόρτιση γίνεται κυρίως στον χώρο εργασίας ή στο σπίτι. Τα ηλεκτρικά φορτηγά μπορούν, επίσης, να επιτύχουν χαμηλότερο λειτουργικό κόστος σε καθορισμένες διαδρομές, όπου η στρατηγική φόρτισης και το πλαίσιο τιμολόγησης των διοδίων με βάση τις εκπομπές CO₂, ευθυγραμμίζονται.

Ωστόσο, η έκθεση της EY και της Eurelectric καθιστά σαφές ότι τα πλεονεκτήματα του λειτουργικού κόστους δεν αρκούν για να οδηγήσουν σε σημαντική ανάπτυξη των στόλων. Το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις υψηλότερες αρχικές τιμές των ηλεκτρικών οχημάτων, την αβεβαιότητα της αξίας μεταπώλησης, τις άνισες δομές κινήτρων για την αγορά τους και τις καθυστερήσεις στη σύνδεση με το δίκτυο και στην ανάπτυξη υποδομών φόρτισης.

Σύμφωνα με την έκθεση, απαιτείται συντονισμένη δράση σε όλο το οικοσύστημα. Οι εταιρείες που διαχειρίζονται τους στόλους πρέπει να ευθυγραμμίσουν τα οχήματα με τους πραγματικούς κύκλους λειτουργίας τους και να μεγιστοποιήσουν την έξυπνη φόρτιση στον χώρο εργασίας, η οποία, σύμφωνα με την έκθεση, αποτελεί βασικό μοχλό για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και τη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους. Οι κατασκευαστές εξαρτημάτων χρειάζεται να μειώσουν τις αρχικές διαφορές στις τιμές, να βελτιώσουν τη διαφάνεια των πληροφοριών σχετικά με τις μπαταρίες και να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη στην αξία μεταπώλησης, μέσω προγραμμάτων επαναγοράς και μέσω τυποποιημένων δεδομένων.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, από την πλευρά τους, οφείλουν να παρέχουν σταθερή, πολυετή δημοσιονομική και κανονιστική βεβαιότητα. Οι διαχειριστές δικτύων και οι πάροχοι ενέργειας, παράλληλα, θα πρέπει να επιταχύνουν τα χρονοδιαγράμματα σύνδεσης και να επενδύσουν προληπτικά σε χωρητικότητα, προκειμένου να υποστηρίξουν ηλεκτροκίνητους στόλους και διαδρόμους φόρτισης. Τέλος, οι χρηματοδότες και οι εταιρείες leasing καλούνται να αναπτύξουν ολοκληρωμένα και συνεργατικά μοντέλα επιμερισμού ρίσκου, για να μειώσουν την έκθεση των ισολογισμών.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έκθεσης, ο Γιάννης Πιέρρος, Εταίρος και Επικεφαλής Τομέα Βιομηχανίας της EY Ελλάδος, δήλωσε: «Με δεδομένη την υψηλή συμμετοχή των εταιρικών στόλων στην αγορά νέων αυτοκινήτων, τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης, τόσο από περιβαλλοντική, όσο και από οικονομική άποψη, είναι προφανή. Ωστόσο, μια σειρά από προκλήσεις εξακολουθούν να καθυστερούν τη μετάβαση στην επόμενη ημέρα. Για να ξεπεραστούν τα προβλήματα αυτά, απαιτείται συντονισμένη δράση από όλους τους παίκτες του οικοσυστήματος: διαχειριστές στόλων, κατασκευαστές, διαχειριστές δικτύων, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και χρηματοδότες. Μια καλά σχεδιασμένη πρωτοβουλία μπορεί να αυξήσει τη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα, με σημαντικά οφέλη για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης και το περιβάλλον».

Η έκθεση επισημαίνει ότι η πρόοδος είναι ουσιαστική και το οικονομικό αποτύπωμα της ηλεκτροκίνησης ενισχύεται. Ωστόσο, η πλήρης αξιοποίηση της ηλεκτροκίνησης από τους εταιρικούς στόλους, εξαρτάται από τον πρακτικό συντονισμό μεταξύ των φορέων της βιομηχανίας, της ενέργειας και της πολιτικής.