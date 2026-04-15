Ουκρανία: Η Ρωσία εξαπέλυσε πάνω από 300 drones και πυραύλους - Μία νεκρή, 7 τραυματίες

Η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε ή εξουδετέρωσε 309 drones, αλλά οι πύραυλοι και τα υπόλοιπα drones έπεσαν σε εννέα περιοχές, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Η Ρωσία επιτέθηκε στη διάρκεια της νύκτας στην Ουκρανία με εκατοντάδες drones και τρεις βαλλιστικούς πυραύλους, στοχοθετώντας λιμενικές υποδομές στα νότια και προκαλώντας τον θάνατο μίας γυναίκας και τον τραυματισμό τουλάχιστον επτά ανθρώπων, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Η Ρωσία έχει εκτοξεύσει 324 drones από τις 18:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) χθες Τρίτη το απόγευμα όπως και τρεις βαλλιστικούς πυραύλους, ανακοίνωσε η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε ή εξουδετέρωσε 309 drones, αλλά οι πύραυλοι και τα υπόλοιπα drones έπεσαν σε εννέα περιοχές, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη ρωσική επίθεση στην πόλη Ντνίπρο, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Ολεξάντρ Γκάνζα στο Telegram.

Ο Γκάνζα πρόσθεσε ότι από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές σε εννιαώροφο κτίριο κατοικιών και σε ένα κυβερνητικό κτίριο.

Η νέα επίθεση αυτή της Ρωσίας εξαπολύθηκε έπειτα από ένα πλήγμα με πύραυλο εναντίον της Ντνίπρο χθες, από το οποίο σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι και τραυματίστηκαν σχεδόν 30.

Εξάλλου στη διάρκεια της νύκτας τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με drones στην πόλη Τσερκάσι, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Ιχόρ Ταμπούρετς.

Μία γυναίκα σκοτώθηκε στην πόλη Ζαπορίζια νωρίς σήμερα το πρωί, επεσήμανε ο κυβερνήτης της ομώνυμης επαρχίας Ιβάν Φεντόροφ.

Ο Φεντόροφ επεσήμανε στο Telegram ότι μια 74χρονη πωλήτρια σκοτώθηκε, ενώ από την επίθεση υπέστησαν ζημιές ένας χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις και κοντινά κτίρια κατοικιών.

Στην Οδησσό στόχος επίθεσης με drones έγινε το λιμάνι της πόλης, δήλωσε ο Όλεχ Κιπέρ κυβερνήτης της επαρχίας, ο οποίος έκανε λόγο για ζημιές σε κυβερνητικά κτίρια και αποθήκες. Αξιωματούχοι στην επαρχία του Κιέβου επίσης ανέφεραν επίθεση με drones.

