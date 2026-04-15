Λαβρόφ: «Η Ρωσία δεσμεύεται για περαιτέρω προμήθειες πετρελαίου στην Κούβα»

Ο Λαβρόφ, ο οποίος επισκέπτεται την Κίνα, δήλωσε ότι η Ρωσία θα παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα, την επί μακρόν σύμμαχό της.

Η Ρωσία θα συνεχίσει να βοηθάει την Κούβα με ζωτικής σημασίας προμήθειες πετρελαίου, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, δύο εβδομάδες μετά την αποστολή από τη Μόσχα ενός τάνκερ με περίπου 700.000 βαρέλια αργού στη χώρα της Καραϊβικής.

Η Ουάσινγκτον σταμάτησε τις εξαγωγές πετρελαίου στην Κούβα από τον βασικό σύμμαχο της Αβάνας, τη Βενεζουέλα, μετά τη σύλληψη από τις αμερικανικές ειδικές δυνάμεις του προέδρου της Νικολάς Μαδούρο στις 3 Ιανουαρίου, προκαλώντας οξείες ελλείψεις καυσίμων στη νήσο των σχεδόν 11 εκατομμυρίων κατοίκων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει να επιβάλει δασμούς στις χώρες που θα στείλουν αργό στην Κούβα επιδιώκοντας την άσκηση πιέσεων στην κυβέρνησή της. Οι ΗΠΑ αργότερα επέτρεψαν την παράδοση ρωσικού πετρελαίου στην Κούβα, την πρώτη φέτος από τη Μόσχα, για ανθρωπιστικούς λόγους.

Επίσης και το Μεξικό, άλλος μεγάλος προμηθευτής της Κούβας, σταμάτησε τις αποστολές.

«Έχουμε αποστείλει το πρώτο τάνκερ με 100.000 τόνους (700.000 βαρέλια) πετρελαίου στην Κούβα. Βεβαίως αυτό θα φτάσει μάλλον για έναν με δυο μήνες –Δεν είμαι ειδικός», δήλωσε σε ενημέρωση των δημοσιογράφων στο τέλος της διήμερης επίσκεψής του στην Κίνα.

«Ωστόσο δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα συνεχίσουμε να παρέχουμε τέτοιου είδους βοήθεια, και ότι (η Κίνα) θα συνεχίσει βεβαίως να συμμετέχει σε αυτήν τη συνεργασία επίσης», πρόσθεσε ο Λαβρόφ, χωρίς να αναφερθεί στο θέμα μιας αμερικανικής άδειας ή όχι για μελλοντικές παραδόσεις.

Η Κούβα παράγει λιγότερο από το ένα τρίτο του πετρελαίου που χρειάζεται. Η κυβέρνηση Τραμπ, αν και έδωσε το πράσινο φως για την πρόσφατη παράδοση πετρελαίου από τη Ρωσία, έχει ανακοινώσει ότι θα εξετάζει περαιτέρω μεταφορές πετρελαίου στην Κούβα «κατά περίπτωση».

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε επίσης ότι ελπίζει πως οι ΗΠΑ δεν θα επιστρέψουν στις εποχές των «αποικιακών πολέμων».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ