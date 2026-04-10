Ανοδικά οι ευρωαγορές παρά την «θολή» εκεχειρία

Ανοδικά κινούνται οι δείκτες στις ευρωαγορές ανακάμπτοντας από τις απώλειες της Πέμπτης, παρά το γεγονός πως η εκεχειρία παραμένει ακόμη εύθραυστη.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,3% στις 614,42 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 ισχυροποιείται 0,24% στις 5.910 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες ο βρετανικός FTSE 100 κερδίζει 0,16% στις 10.620 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX σημειώνει κέρδη 0,54% στις 23.881 μονάδες. Ο CAC 40 στη Γαλλία ανέρχεται με +0,29% στις 8.269 μονάδες, ο ιταλικός FTSE MIB σκαρφαλώνει 0,23% στις 47.436 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 προσθέτει 0,12% στις 18.126 μονάδες.

Την Πέμπτη, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι συμφώνησε να διαπραγματευτεί με τον Λίβανο «το συντομότερο δυνατό». Από τη μεριά του ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, έκανε λόγο για παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τις ΗΠΑ λόγω των συνεχιζόμενων επιθέσεων του Ισραήλ στον Λίβανο. Σήμερα Παρασκευή, οι εκατέρωθεν επιθέσεις συνεχίζονται.

Ασία

Με κέρδη ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές τα ασιατικά χρηματιστήρια ακολουθώντας παρόλο που η εκεχειρία των δύο εβδομάδων στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να προκαλεί αναστάτωση στους επενδυτές.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας έκλεισε υψηλότερα κατά 1,4% στις 5.858,87 μονάδες, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq ενισχύθηκε κατά 1,64% στις 1.093,63 μονάδες.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 πρόσθεσε 1,84% στις 56.924,11 μονάδες, ενώ ο ευρείας βάσης Topix έκλεισε σχεδόν αμετάβλητος.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,14% στις 8.960 μονάδες.

Ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας βρέθηκε στις 4.636,57 μονάδες, ενώ ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κέρδισε 0,47%, έπειτα από στοιχεία που έδειξαν ότι οι τιμές των εργοστασίων της Κίνας αυξήθηκαν για πρώτη φορά έπειτα από τρία χρόνια, ενώ ο δείκτης τιμών παραγωγού ενισχύθηκε 1% από τον Μάρτιο σε ετήσια βάση.