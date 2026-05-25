Ταξίδι στον χρόνο μέσα από τα ψαροχώρια της Μήλου

Από το γραφικό Κλήμα μέχρι τα Μανδράκια και τον Φυροπόταμο, τα μικρά αυτά παραθαλάσσια χωριά συνδυάζουν την κυκλαδίτικη ομορφιά με την παράδοση των ψαράδων, δημιουργώντας εικόνες που θυμίζουν καρτ ποστάλ.

Τα πολύχρωμα ψαροχώρια της Μήλου, με τα χαρακτηριστικά «σύρματα» χτισμένα δίπλα στο κύμα, μοιάζουν βγαλμένα από άλλη εποχή και χαρίζουν στο νησί μια ξεχωριστή αυθεντικότητα. Από το γραφικό Κλήμα μέχρι τα Μανδράκια και τον Φυροπόταμο, τα μικρά αυτά παραθαλάσσια χωριά συνδυάζουν την κυκλαδίτικη ομορφιά με την παράδοση των ψαράδων, δημιουργώντας εικόνες που θυμίζουν καρτ ποστάλ. Τα έντονα χρώματα στα πορτοπαράθυρα, οι βάρκες που ακουμπούν σχεδόν στη θάλασσα και η ηρεμία του τοπίου ταξιδεύουν τον επισκέπτη πίσω στον χρόνο.

Διαβάστε περισσότερα στο Travelgo