Αναρτήθηκαν στο Κτηματολόγιο οι πίνακες για Ηράκλειο, Χανιά, Λέσβο και Λήμνο

Η διαδικασία της Ανάρτησης πραγματοποιείται πλήρως ψηφιακά, χωρίς την υποχρέωση του πολίτη για αυτοπρόσωπη παρουσία στο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Για την έναρξη ανάρτησης των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου και Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης και Λέσβου και Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ενημερώνει τους κατόχους ακίνητης περιουσίας το Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Όπως επισημαίνεται, η διαδικασία της Ανάρτησης πραγματοποιείται πλήρως ψηφιακά, χωρίς την υποχρέωση του πολίτη για αυτοπρόσωπη παρουσία στο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Οι ιδιοκτήτες, αφού επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr, μπορούν να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν την καταγραφή της ιδιοκτησίας τους, αποφεύγοντας έτσι δικαστικές επιλύσεις που κοστίζουν σε χρόνο, χρήμα και ταλαιπωρία.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να δουν και να ελέγξουν:

Την περιγραφή και τη νομική πληροφορία των ακινήτων τους (Κτηματολογικός Πίνακας)

Τα όρια των γεωτεμαχίων τους (Κτηματολογικό Διάγραμμα)

Εάν συμφωνούν με τα στοιχεία της Ανάρτησης, δεν χρειάζεται να προβούν σε άλλη ενέργεια.

Εάν διαπιστώσουν ότι δεν συμφωνούν με κάποια από τα στοιχεία, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση διόρθωσης, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της Ανάρτησης, ψηφιακά στο www.ktimatologio.gr ή στο Γραφείο Κτηματογράφησης, κατόπιν ραντεβού. Επισημαίνεται ότι οι προθεσμίες αυτές ισχύουν τόσο για τους κατοίκους εσωτερικού όσο και για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο.

Για την υποβολή των αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος, η προθεσμία είναι μέχρι τις 27-07-2026.

Από την έναρξη της Ανάρτησης τίθενται σε ισχύ οι διατυπώσεις του άρθρου 5 του Ν. 2308/1995 που αφορούν στη σύνταξη συμβολαίων, στη συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου και στην καταχώριση οποιασδήποτε πράξης στο Υποθηκοφυλακείο. Ακολουθούν αναλυτικά οι περιοχές:

Περιφέρεια Κρήτης

1) Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου

Καλλικρατικός Δήμος Ηρακλείου: Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ Αγ. Μύρωνα, Άνω Ασιτών, Κάτω Ασιτών, Πενταμοδίου, Πετροκεφάλου, Πυργούς, Βουτών, Δαφνέ, Σκαλανίου, Σταυρακίων, Καλλιθέας, Ν. Αλικαρνασσού, Αυγενικής, Βενεράτου, Κερασιών, Σίβας και Τεμένους

Καλλικρατικός Δήμος Μαλεβιζίου: Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ Δαμάστας, Μαράθου, Αστυρακίου, Αηδονοχωρίου, Τυλίσου, Καμαριώτου, Γωνιών (Μαλεβιζίου), Κεραμουτσίου, Μονής, Καμαρίου, Κορφών, Λουτρακίου, Κρουσώνος, Σάρχου, Αχλάδας, Φόδελε, Ροδιάς και Γαζίου

Καλλικρατικός Δήμος Χερσονήσου: Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ Λιμένος Χερσονήσου, Χερσονήσου, Γωνιών (Πεδιάδος), Ποταμιών, Αβδού, Κεράς, Μοχού, Μαλίων, Καινούργιου Χωριού, Σγουροκεφαλίου, Επισκοπής, Γαλίφας, Αϊτανίων, Ελαίας, Γουβών, Ανωπόλεως, Κάτω Βάθειας και Επάνω Βάθειας

2) Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

Καλλικρατικός Δήμος Χανίων: Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ Αγίας Μαρίνης, Αγιάς, Βαμβακοπούλου, Βαρυπέτρου, Θερισού, Μαλάξας, Αρωνίου, Μουζούρα, Στερνών, Χωρδακίου, Καλαμίου και Τσικαλάριων

Καλλικρατικός Δήμος Αποκορώνου

Καλλικρατικός Δήμος Καντάνου - Σελίνου

Καλλικρατικός Δήμος Κισσάμου

Καλλικρατικός Δήμος Πλατανιά

Καλλικρατικός Δήμος Σφακίων

Γραφείο Κτηματογράφησης Ηρακλείου

Διεύθυνση: Μενελάου Παρλαμά 119, Εσταυρωμένος, ΤΚ 71410, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλέφωνο:

Για τους Καλλικρατικούς Δήμους Μαλεβιζίου και Ηρακλείου (εκτός των ΟΤΑ Καλλιθέας και Νέας Αλικαρνασσού): 2810 255800,

e-mail: [email protected]

Για τον Καλλικρατικό Δήμο Χερσονήσου και τους ΟΤΑ Καλλιθέας και Νέας Αλικαρνασσού του

Δήμου Ηρακλείου: 2810 256400

e-mail: [email protected]

Ωράριο λειτουργίας Γραφείου Κτηματογράφησης: Δευτέρα -Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή 08:00 - 16:00 και κάθε Τετάρτη 08:00 - 20:00

Γραφείο Κτηματογράφησης Χανίων

Διεύθυνση: Μακρύς Τοίχος του Δήμου Χανίων στο 3ο χλμ της Π.Ε.Ο. Χανίων Κισσάμου Τηλέφωνο για ραντεβού: 801 1010275 (για κατοίκους εσωτερικού) & 28218 21824 (για κατοίκους εξωτερικού)

e-mail για πληροφορίες: [email protected]

Ωράριο λειτουργίας Γραφείου Κτηματογράφησης: Δευτέρα - Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή 08:00 - 16:00 και κάθε Τετάρτη: 08:00 - 20:00

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

1) Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου

Καλλικρατικός Δήμος Λήμνου

Καλλικρατικός Δήμος Αγίου Ευστρατίου

2) Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου

Καλλικρατικός Δήμος Δυτικής Λέσβου: Προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΓΡΑΣ, ΑΝΕΜΟΤΙΑΣ, ΑΝΤΙΣΣΗΣ, ΑΡΓΕΝΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, ΒΑΤΟΥΣΣΗΣ, ΒΡΙΣΑΣ, ΕΡΕΣΟΥ, ΚΑΛΛΟΝΗΣ, ΚΑΠΗΣ, ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ, ΚΛΕΙΟΥΣ, ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΥ, ΛΙΣΒΟΡΙΟΥ, ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ, ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ, ΜΗΘΥΜΝΗΣ, ΝΑΠΗΣ, ΠΕΛΟΠΗΣ, ΠΕΤΡΑΣ, ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ, ΠΤΕΡΟΥΝΤΟΣ, ΣΙΓΡΙΟΥ, ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΥ, ΣΤΥΨΗΣ, ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ, ΥΨΗΛΟΜΕΤΩΠΟΥ, ΦΙΛΙΑΣ, ΧΙΔΗΡΩΝ

Καλλικρατικός Δήμος Μυτιλήνης: Προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: ΑΓΙΑΣΟΥ, ΑΚΡΑΣΙΟΥ, ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ, ΑΣΩΜΑΤΟΥ, ΑΦΑΛΩΝΟΣ, ΙΠΠΕΙΟΥ, ΚΩΜΗΣ, ΛΑΜΠΟΥ ΜΥΛΩΝ, ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ, ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΜΙΣΤΕΓΝΩΝ, ΜΥΧΟΥ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΝΕΩΝ ΚΥΔΩΝΙΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΑΜΦΙΛΩΝ, ΠΗΓΗΣ, ΠΛΑΓΙΑΣ, ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΩΝ ΘΕΡΜΗΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΥ, ΣΥΚΟΥΝΤΟΣ, ΤΡΥΓΟΝΑ

Γραφείο Κτηματογράφησης Λέσβου

Διεύθυνση: Καλλονή Λέσβου (έναντι κέντρου υγείας), Τ.Κ. 81 107

Τηλέφωνο για πληροφορίες σχετικά με την Ανάρτηση: +30 210 6505600

(Ωράριο εξυπηρέτησης καθημερινά 08:00 – 21:00 και Σάββατο, Κυριακή 08:00 – 15:00)

Ερωτήματα σχετικά με την Ανάρτηση, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://support.ktimatologio.gr

Ωράριο λειτουργίας Γραφείου Κτηματογράφησης: Δευτέρα - Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή: 08:30-16:30 και Τετάρτη: 10:00 - 18:00

Γραφείο Κτηματογράφησης Λήμνου

Διεύθυνση: Ναυάρχου Κουντουριώτη 8, Τ.Κ. 81400, Μύρινα

Τηλέφωνο για πληροφορίες σχετικά με την Ανάρτηση: +30 210 6505600

(Ωράριο εξυπηρέτησης καθημερινά 08:00 - 21:00 και Σάββατο, Κυριακή 08:00 - 15:00)

Ερωτήματα σχετικά με την Ανάρτηση, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://support.ktimatologio.gr

Ωράριο λειτουργίας Γραφείου Κτηματογράφησης: Δευτέρα - Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη - Παρασκευή: 08:00- 16:00

Πληροφορίες και στον ιστότοπο ΕΔΩ.