Ταχιάος: Αυτοψία στα εργοτάξια αναβάθμισης της Εγνατίας Οδού

Τα πρώτα εργοτάξια αναβάθμισης της Εγνατίας Οδού επισκέφθηκε σήμερα, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος.

Συγκεκριμένα, ο Υφυπουργός βρέθηκε στα τμήματα του αυτοκινητοδρόμου μεταξύ Κλειδίου και Σίνδου, όπου εκτελούνται οι πρώτες εργασίες ασφαλτόστρωσης, καθώς και στο κεντρικό εργοτάξιο του Αγίου Αθανασίου, το οποίο, εκτός των άλλων, υποστηρίζει και την κατασκευή του δεύτερου κλάδου του άξονα «Χαλάστρα - Εύζωνοι», που έχει ήδη εκκινήσει.

Τον κ. Ταχιάο ενημέρωσαν για το πρόγραμμα και την πρόοδο των παρεμβάσεων, στελέχη της κατασκευαστικής εταιρείας, στην οποία η εταιρεία παραχώρησης Νέα Εγνατία Οδός Α.Ε. έχει αναθέσει τις εργασίες βαριάς συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου.

Μετά το πέρας της επίσκεψης, ο Υφυπουργός δήλωσε:

«Από την πρώτη στιγμή έχω δηλώσει ότι η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού αποτελεί μία μεγάλη πρόκληση για την αναβάθμιση ενός οδικού άξονα που έχει αρχίσει να εμφανίζει σημάδια γήρανσης και χρειάζεται εκτεταμένες παρεμβάσεις βαριάς συντήρησης.

Ήδη η παραχωρησιούχος εταιρεία έχει ξεκινήσει τις πρώτες εργασίες σε τμήματα όμορα της πόλης της Θεσσαλονίκης, παρεμβάσεις που συμβάλλουν όχι μόνο στη βελτίωση της ποιότητας των μετακινήσεων, αλλά πρωτίστως, αποβλέπουν στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Αυτές είναι μόνο η αρχή. Είναι βέβαιο ότι θα υπάρχουν διάσπαρτα εργοτάξια σε όλο το μήκος της Εγνατίας Οδού, για τα αμέσως προσεχή χρόνια, ώστε να αλλάξει άρδην η εικόνα ενός δρόμου, ο οποίος, όταν παραδόθηκε πριν από περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια, αποτέλεσε μία πραγματική τομή για τη Βόρεια Ελλάδα και πρέπει να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στον ίδιο ρόλο.

Αντιλαμβάνομαι ότι, σε έναν βαθμό, οι οδηγοί που κινούνται στην Εγνατία Οδό θα βρεθούν αντιμέτωποι με κάποιας μορφής αναστάτωση. Τα μέτωπα είναι πολλά, οι εκκρεμότητες μεγάλες και οι εργασίες βαριές. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οφείλουμε να υπενθυμίζουμε ότι προέχει η ασφάλεια των μετακινήσεων. Γι’ αυτό και οι οδηγοί πρέπει να δίνουν μεγάλη προσοχή στη σήμανση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που εφαρμόζονται κατά περίπτωση και να μην αποκλίνουν από τις οδηγίες.

Συνεργαζόμαστε συστηματικά με τον παραχωρησιούχο, ο οποίος παραμένει απολύτως προσηλωμένος στις συμβατικές υποχρεώσεις του και έχει αποδείξει στην πράξη την ετοιμότητά του. Στόχος μας είναι να επιταχύνουμε τις εργασίες και παράλληλα να περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις επιβαρύνσεις στην κυκλοφορία. Συμφωνήσαμε πως τις ημέρες αυξημένης εξόδου, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, ο δρόμος θα παραμένει ελεύθερος από εργοτάξια. Ήδη έχει υπάρξει σχετική συνεννόηση ενόψει και του επερχόμενου τριημέρου του Αγίου Πνεύματος».