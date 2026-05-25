Σε λειτουργία η Φάση 6 του Νέου Μηχανογραφημένου Συστήματος Διαμετακόμισης (NCTS-P6)

Σε παραγωγική λειτουργία τέθηκε η φάση 6 του Νέου Μηχανογραφημένου Συστήματος Διαμετακόμισης (NCTS New Computerised Transit System) σύμφωνα με την ΑΑΔΕ. Η νέα φάση αποτελεί την εξέλιξη της Φάσης 5, και εισάγει στοχευμένες αλλαγές σχετικά με την υποβολή διασαφήσεων διαμετακόμισης από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες τεχνικές προδιαγραφές του NCTS.

Η εφαρμογή του NCTS-P6 αφορά άμεσα:

  1. Τις Εθνικές τελωνειακές αρχές για την υπαγωγή εμπορευμάτων στο καθεστώς διαμετακόμισης
  2. Τα τελωνεία εξαγωγής και εξόδου για την ολοκλήρωση των διατυπώσεων στις περιπτώσεις όπου η εξαγωγή ακολουθείται από διαμετακόμιση
  3. Τους Οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο του καθεστώτος διαμετακόμισης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές της Φάσης 6 στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) , επιλέγοντας Τελωνεία > Πληροφορίες προς Οικονομικούς Φορείς > Νέο Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαμετακόμισης Φάση 6 NCTS P6. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

  • Τηλεφωνικά στο 1521, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00
  • Ψηφιακά στο my1521, (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Τελωνείων > Διαμετακόμιση (Transit) > Διαδικασία διαμετακόμισης > Διαμετακόμιση μέσω NCTS P6 (NCTS P6)

