Αντιδρά ανοδικά η Wall Street μετά τις νέες δηλώσεις Τραμπ για Ιράν

Σημάδια ανάκαμψης παρουσιάζει η Wall Street τη Δευτέρα, μετά την 5η σερί εβδομάδα απωλειών του S&P 500 και την διόρθωση όπου εισήλθε και ο Dow Jones (μετά τον Νasdaq) καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε στους επενδυτές την ελπίδα ότι πλησιάζει το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με νέες δηλώσεις του πως οι ΗΠΑ βρίσκονται σε σοβαρές συζητήσεις με «ένα νέο και πιο λογικό καθεστώς στο Ιράν» προσθέτοντας ότι «έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος».

Ο Dow Jones ενισχύεται 0,64% στις 45.455 μονάδες, ο S&P 500 κερδίζει 0,42% στις 6.395 μονάδες κα ο Nasdaq προσθέτει 0,27% στις 21.004 μονάδες. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι εάν δεν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία «σύντομα» και τα Στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν ξανά «άμεσα», οι ΗΠΑ θα ανατινάξουν και θα εξαφανίσουν εντελώς όλα τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τις πετρελαιοπηγές και το νησί Καργκ, που σκόπιμα «δεν έχουμε αγγίξει» ακόμη».

«Εξακολουθούμε να έχουμε τη νοοτροπία ότι η κρίση είναι παροδική και ότι θα υπάρξει μια βραχυπρόθεσμη επίδραση, αλλά θα πρέπει να την εξετάσουμε», επεσήμανε ο Μοχάμεντ Ελ - Εριάν, επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος της Allianz, μιλώντας στο CNBC σχετικά με το κλίμα στην αγορά μετοχών, προσθέτοντας ότι οι επενδυτές προεξοφλούν «πολύ περιορισμένη ευελιξία κινήσεων» λόγω του πολέμου.

«Υπάρχει ένα πραγματικό ερωτηματικό ως προς το τι πρόκειται να κάνει η Fed, και ήδη έχουμε έλλειμμα 6%. Η αγορά δεν έχει συνειδητοποιήσει πλήρως ότι αν συνεχιστεί αυτό, θα έχουμε δραματικές συνέπειες» συμπλήρωσε, ενώ οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν νέα άνοδο. Τα futures του Brent σημειώνουν κερδη 1% πάνω από 114 δολάρια ανά βαρέλι ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate σκαρφαλώνουν 1% σε πάνω από 101 δολάρια ανά βαρέλι.

Ο Ελ-Εριάν πιστεύει ότι το επόμενο σημείο καμπής από οικονομικής άποψης θα ήταν οι «φυσικές ελλείψεις», ενώ «αν αρχίσουμε να βλέπουμε κάτι τέτοιο στην Ασία, αυτό θα επηρεάσει την αμερικανική οικονομία». Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι ΗΠΑ εισάγουν τώρα προϊόντα με υψηλότερες τιμές και το ερώτημα είναι μήπως βλέπουμε τώρα και μια διαταραχή στη διαθεσιμότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας». Η αγορά θα είναι κλειστή λόγω Μεγάλης Παρασκευής, αν και η έκθεση για την απασχόληση του Μαρτίου θα δημοσιευτεί κανονικά.