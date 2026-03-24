ΟΔΔΗΧ: Στο 2,16% η απόδοση των 6μηνων εντόκων ύψους 400 εκατ. ευρώ

Newsroom
ΟΔΔΗΧ: Στο 2,16% η απόδοση των 6μηνων εντόκων ύψους 400 εκατ. ευρώ
Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.127 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,82 φορές.

Στο 2,16% διαμορφώθηκε η απόδοση κατά τη δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων ύψους 400 εκατ. ευρώ που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη, όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.127 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,82 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026. Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

ΕΝΦΙΑ: Άνοιξε το Ε9 για διορθώσεις έως 31 Ιουλίου

Fuel pass: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα - Αναλυτικά οι δικαιούχοι

Επιδότηση λιπασμάτων 15%: Ποιοι την δικαιούνται, πώς γίνεται η αίτηση και τι σημαίνει για το κόστος παραγωγής

ΟΔΔΗΧ
Έντοκα γραμμάτια
Ομόλογα
Δημοπρασία
