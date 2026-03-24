Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι ευρωαγορές καθώς η αβεβαιότητα επιστρέφει

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης βρίσκονται στο ξεκίνημα των συναλλαγών οι δείκτες στις ευρωαγορές, καθώς ο αρχικός ενθουσιασμός σχετικά με αποκλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή που έφερε τα χθεσινά κέρδη φαίνεται να εξασθενεί και δίνει ξανά τη θέση του στην αβεβαιότητα.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,12% στις 577,48 μονάδες, ενώ ο EuroStoxx 50 υποχωρεί 0,05% στις 5.571 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει κέρδη 0,12% στις 9.906 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 αποδυναμώνεται κατά 0,1% στις 7.733 μονάδες και ο γερμανικός DAX σημειώνει πτώση 0,16% στις 22.559 μονάδες. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο χάνει 0,2% στις 43.101 μονάδες, ενώ και ο ισπανικός δείκτης IBEX 35 κινείται με -0,2% στις 16.854 μονάδες.

Στα μάκρο της ημέρας, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μπόρις Βούιτσιτς, δήλωσε ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να παραμείνει «εξαιρετικά ευέλικτη και σε επιφυλακή» προκειμένου να συγκρατήσει τις τιμές, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν φέρνει πιο κοντά τον κίνδυνο στασιμοπληθωρισμού.

Ο επόμενος αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, πρόσθεσε ότι οι αξιωματούχοι θα ξέρουν αργά η γρήγορα εάν οι επιπτώσεις της σύγκρουσης απαιτούν αύξηση των επιτοκίων. Ωστόσο προειδοποίησε ότι οι τελευταίες εξελίξεις ενισχύουν τους κινδύνους για αυξημένο πληθωρισμό συνοδευόμενο από αδύναμη οικονομική ανάπτυξη.

Ασία

Περιόρισαν τα κέρδη που κατέγραψαν ενδοσυνεδριακά οι δείκτες στα ασιατικά χρηματιστήρια με την αβεβαιότητα σχετικά με την εξέλιξη του πολέμου να βαραίνει το επενδυτικό κλίμα.

Ειδικότερα, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας έκλεισε με άνοδο 2,7% στις 5.553,92 μονάδες ενώ ενδοσυνεδριακά έφτασε έως και +3%. Ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq ενισχύθηκε 2,24% στις 1.121,44 μονάδες.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 ισχυροποιήθηκε 1,43% στις 52.252,28 μονάδες, ενώ ο ευρείας βάσης Topix κέρδισε 2,1% στις 3.559,67 μονάδες. Οι δύο δείκτες σημείωσαν άνοδο έπειτα από τα στοιχεία που έδειξαν ότι ο πληθωρισμός στην Ιαπωνία αποκλιμακώθηκε για τέταρτο συνεχόμενο μήνα τον Φεβρουάριο, με τις τιμές τροφίμων και καυσίμων να σταθεροποιούνται.

Ο πληθωρισμός έπεσε στο 1,3% τον Φεβρουάριο, στο χαμηλότερο σημείο από τον Μάρτιο του 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών της Ιαπωνίας.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας κατέγραψε κέρδη 0,16% στις 8.379,4 μονάδες.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 2.39%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας ανήλθε με +1.28% στις 4.474,72 μονάδες.