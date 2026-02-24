Οι άνθρωποι που φαίνονται νεότεροι από την ηλικία τους δεν είναι απλώς γενετικά τυχεροί

Ορισμένοι άνθρωποι μοιάζουν να αψηφούν τον χρόνο. Δεν είναι ότι δεν έχουν ρυτίδες ή σημάδια ζωής, απλά έχουν μια αίσθηση φρεσκάδας, ενέργειας και ισορροπίας που τους κάνει να δείχνουν νεότεροι από την ηλικία τους.

Ορισμένοι άνθρωποι μοιάζουν να αψηφούν τον χρόνο. Δεν είναι ότι δεν έχουν ρυτίδες ή σημάδια ζωής, απλά έχουν μια αίσθηση φρεσκάδας, ενέργειας και ισορροπίας που τους κάνει να δείχνουν νεότεροι από την ηλικία τους. Μια νεανική αύρα που δεν αγοράζεται, ούτε χαρίζεται τυχαία.

Η επιστήμη δείχνει ότι αυτή η εικόνα δεν είναι θέμα τύχης ή «καλών γονιδίων». Είναι αποτέλεσμα μικρών, καθημερινών επιλογών που ξεκινούν πολύ νωρίτερα απ’ όσο νομίζουμε — από τον τρόπο που κοιμόμαστε και κινούμαστε, μέχρι το πώς διαχειριζόμαστε το στρες και τη σχέση μας με τη γήρανση.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr