Παπαθανάσης: Μέσω ΕΣΠΑ η β' φάση των δράσεων για το φυσικό αέριο στην Φλώρινα

Στο πλαίσιο της επιχορήγησης αναμένεται να παραδοθούν 16.251,55 μέτρα δικτύου χαμηλής πίεσης, 2.214,90 μέτρα χαλύβδινου δικτύου μέσης πίεσης, 1 σταθμός LNG μέτρησης και ρύθμισης πίεσης και 175 συνδέσεις καταναλωτών (171 μικρών εμπορικών πελατών και 4 βιομηχανικών).

Με αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027», οι Β’ φάσεις των δράσεων για την ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου και την αποκατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου στην πόλη της Φλώρινας, συνολικού προϋπολογισμού 23.348.003 ευρώ.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της επιχορήγησης για την κατασκευή νέου δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην πόλη της Φλώρινας, στη Β’ Φάση της Πράξης, αναμένεται να παραδοθούν 16.251,55 μέτρα δικτύου χαμηλής πίεσης, 2.214,90 μέτρα χαλύβδινου δικτύου μέσης πίεσης, 1 σταθμός LNG μέτρησης και ρύθμισης πίεσης και 175 συνδέσεις καταναλωτών (171 μικρών εμπορικών πελατών και 4 βιομηχανικών). Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 6.314.990,5 ευρώ.

Επίσης, εξασφαλίσθηκε η χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ, και της Β’ φάσης της Πράξης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου στην πόλη της Φλώρινας», συνολικής δημόσιας δαπάνης 17.033.012,5 ευρώ. Στο πλαίσιο της φάσης αυτής, προβλέπεται η ολοκλήρωση του έργου και των πιστοποιήσεων κατασκευής, που θα επιτρέψει την τροφοδοσία και ενεργοποίηση των τελικών καταναλωτών στη Φλώρινα.

