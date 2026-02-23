Ο Τραμπ απειλεί με «πολύ πιο υψηλούς δασμούς» όσες χώρες «παίξουν» με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

«Το επόμενο πράγμα που θα γίνει είναι ότι (οι δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου) θα βγάλουν απόφαση υπέρ της Κίνας και άλλων χωρών», έγραψε.

Νέες απειλές με την επιβολή «πολύ πιο υψηλών» δασμών τις χώρες που θα θελήσουν «να παίξουν» με τις συνέπειες της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ εκτόξευσε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Όλες οι χώρες που θα ήθελαν "να παίξουν" με την γελοία απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ιδιαίτερα εκείνες που έχουν "κλέψει" τις ΗΠΑ επί σειρά ετών, ή ακόμη και δεκαετιών, θα αντιμετωπίσουν δασμούς πολύ πιο υψηλούς, και ακόμη χειρότερους από αυτούς που αποδέχθηκαν πρόσφατα», έγραψε στο Truth Social ο Τραμπ.

Νωρίτερα, εξερράγη και πάλι σήμερα κατά του Ανώτατου Δικαστηρίου με την κατηγορία ότι η μεγαλύτερη δικαστική αρχή των ΗΠΑ «υποστηρίζει την Κίνα». «Το επόμενο πράγμα που θα γίνει είναι ότι (οι δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου) θα βγάλουν απόφαση υπέρ της Κίνας και άλλων χωρών. Το ανώτατο δικαστήριο (θα χρησιμοποιήσω πεζά τώρα, ελλείψει κάθε σεβασμού!) των ΗΠΑ μου έδωσε κατά τύχη και ασυνειδήτως, εμένα, του Αμερικανού Προέδρου, πολύ περισσότερες εξουσίες και δύναμη απ' αυτές που είχα πριν τη γελοία, ηλίθια και πολύ πολωτική σε διεθνές επίπεδο απόφασή τους», έγραψε καταγγέλλοντας την απόφαση του δικαστηρίου να περικόψει μεγάλο μέρος των δικαιωμάτων του επί της δασμολογικής πολιτικής.

«Το ανώτατο δικαστήριο θα βρει ένα μέσο για να πάρει τη λάθος απόφαση, μια απόφαση που θα κάνει την Κίνα και άλλες χώρες χαρούμενες και πλούσιες», συνέχισε. «Παρά την απόφαση του Δικαστηρίου μπορώ να συνεχίσω να κάνω χρήση των εξουσιών για να κάνω τελείως "τρομερά" πράγματα σε ξένες χώρες, κυρίως σ' εκείνες που μας εκμεταλλεύονται εδώ και πολλές δεκαετίες» πρόσθεσε.

«Το ανίκανο ανώτατο δικαστήριό μας έκανε εξαιρετική δουλειά για τους λάθος ανθρώπους, και γι' αυτό πρέπει να ντρέπεται», ξαναέγραψε σήμερα εξαιρώντας τους τρεις δικαστές που μειοψήφησαν, «τους Τρεις Μεγάλους». «Ας αφήσουμε το ανώτατο δικαστήριό μας να παίρνει αποφάσεις που είναι κακές και βλαβερές για το μέλλον της Χώρας μας, εγώ έχω δουλειά» κατέληξε. Την Παρασκευή ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει την απόφαση «γελοία», «ελαττωματική», «φρικτή».