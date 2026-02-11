Κομισιόν: Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των απειλών από drones - Τι περιλαμβάνει

Υπερπτήσεις, παραβιάσεις εναερίων χώρων κρατών - μελών, διαταραχές στα λιμάνια, κίνδυνοι για υποδομές ζωτικής σημασίας, εξωτερικά σύνορα και δημόσιους χώρους.

Tο νέo σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων απειλών και πολλαπλών προκλήσεων που θέτουν τα drones για την ασφάλεια της ΕΕ όπως οι υπερπτήσεις, οι παραβιάσεις εναερίων χώρων κρατών - μελών, οι διαταραχές στα λιμάνια και οι κίνδυνοι για τις υποδομές ζωτικής σημασίας, τα εξωτερικά σύνορα και τους δημόσιους χώρους παρουσίασε η Κομισιόν.

Το σχέδιο δράσης αποτελεί ένα φιλόδοξο σχέδιο στρατηγικής για την ενίσχυση της συνεργασίας και της αλληλεγγύης της ΕΕ, ανταποκρινόμενο στις εκκλήσεις των κρατών μελών και του Ευρωκοινοβουλίου για μια ενιαία προσέγγιση έναντι των απειλών που θέτουν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Επικεντρώνεται στη διάσταση της μη στρατιωτικής εσωτερικής ασφάλειας, συμπληρώνοντας και στηρίζοντας παράλληλα το έργο που επιτελεί η Επιτροπή στον τομέα της άμυνας και ενισχύοντας τις πολιτικοστρατιωτικές συνέργειες.

Επιπλέον, το σχέδιο δράσης συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς drones, απελευθερώνοντας το δυναμικό για καινοτομία, ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας σε αυτόν τον σημαντικό τομέα. Το σχέδιο δράσης έχει σχεδιαστεί για να στηρίξει τα κράτη μέλη μέσω συντονισμένων δράσεων, συμπληρώνοντας τα εθνικά μέτρα και εστιάζοντας σε βασικές προτεραιότητες: ενίσχυση ετοιμότητας, ενίσχυση ικανοτήτων ανίχνευσης, συντονισμός αντιδράσεων και ενίσχυση αμυντικής ετοιμότητας της ΕΕ.

Για να βελτιωθεί η ετοιμότητα της ΕΕ, το σχέδιο δράσης προτείνει μια νέα προσέγγιση για την τεχνολογική ανάπτυξη και την ταχεία αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής. Οι προσπάθειες αυτές περιλαμβάνουν:

συντονισμένη βιομηχανική χαρτογράφηση μεταξύ πολιτικού και στρατιωτικού τομέα για την προσέλκυση επενδύσεων και την προώθηση της καινοτομίας και της διαλειτουργικότητας

ενίσχυση της ικανότητας δοκιμών για την αντιμετώπιση drones με νέο κέντρο της ΕΕ για την αντιμετώπισή τους με ανάπτυξη αντίστοιχων συστήματων

έναρξη διαύλων επικοινωνίας για την προώθηση του διαλόγου με βιομηχανικούς φορείς, με σκοπό την κλιμάκωση της παραγωγής drones

Παράλληλα, η Επιτροπή θα προτείνει δέσμη μέτρων για την ασφάλεια των drones με σκοπό την αναμόρφωση των υφιστάμενων κανόνων και την προσαρμογή τους στις νέες πραγματικότητες στον τομέα της ασφάλειας. Η δέσμη μέτρων θα περιλαμβάνει μέτρα για συντονισμένη εκτίμηση κινδύνου με σκοπό την προστασία των αλυσίδων εφοδιασμού τεχνολογίας τόσο για drones όσο και για τα συστήματα αναχαίτισης, παράλληλα με τη δρομολόγηση σήματος «EU Trusted Drone» για εντοπισμό ασφαλούς εξοπλισμού στην αγορά.

Για τη διασφάλιση των υποδομών ζωτικής σημασίας, η Επιτροπή θα παράσχει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για τους φορείς εκμετάλλευσης, θα δρομολογήσει πιλοτικό έργο για τη βελτίωση της θαλάσσιας επιτήρησης και θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να αμυνθούν έναντι απειλών. Παράλληλα, ο εντοπισμός, η παρακολούθηση και η άμυνα έναντι drones είναι κρίσιμη για την αντιμετώπιση απειλών.

Ενώ τα κράτη μέλη είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνα για τα μέτρα αντιμετώπισης των απειλών από drones, η ΕΕ μπορεί να προσφέρει σαφή αξία στη στήριξη των προσπαθειών, προκηρύσσοντας πρόσκληση προς τις ενδιαφερόμενες χώρες να ενώσουν τις δυνάμεις τους στις δημόσιες συμβάσεις και στην ανάπτυξη συστημάτων αναχαίτισης. Θα στηρίξει επίσης την ανάπτυξη κυρίαρχων ευρωπαϊκών συστημάτων «χειρισμού και ελέγχου» με ΑΙ.

Μάλιστα, θα εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας ομάδων ταχείας αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης κατά drones για αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Η Επιτροπή προτείνει τέλος τη διοργάνωση ετήσιας άσκησης μεγάλης κλίμακας της ΕΕ για την αναχαίτιση drones με σκοπό την προσομοίωση ακραίων καταστάσεων όσον αφορά τη διασυνοριακή συνεργασία και τις στρατιωτικές και μη στρατιωτικές συνέργειες, παρέχοντας στη Frontex την τεχνολογία που απαιτείται για διαφύλαξη και επιτήρηση των συνόρων.