Λάιεν: Τον Μάρτιο η παρουσίαση του EU Inc για την ίδρυση εταιρειών εντός 48 ωρών σε όλη την ΕΕ

Οι ανακοινώσεις για τη νεα πανευρωπαϊκή εταιρεία EU Inc κλείδωσαν για τον Μάρτιο, όπως εξήγγειλε σήμερα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες που είχε μεταδώσει το Insider.

Πρόκειται για το λεγόμενο «28ο νομικό καθεστώς», το οποίο πλέον επιταχύνεται και θα προσφέρει ενιαίους κανόνες για την ίδρυση, λειτουργία,, αλλά και την πτώχευση επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση,

Η φορολόγηση θα γίνεται στη χώρα δραστηριοποίησης αλλά οι κανόνες που θα τη διέπουν θα ειναι κοινοί, επιτρέποντας την απρόσκοπτη λειτουργία της σε όλη την επικράτεια. η έναρξη θα γίνεται ενός 48 ωρών, online, με κόστος πολύ χαμηλό, ενώ αυτο που αναμένεται ειναι οι νομοθετικές διατάξεις.

Σημειώνεται πως το «28ο Καθεστώς» μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική εξέλιξη για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και σημαντική ευκαιρία για το μέλλον κυρίως μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που σίγουρα δεν αφορούν μόνο «τους ισχυρούς της ΕΕ». Απαιτείται ταχύτητα εφαρμογής και δικλείδες ασφαλείας. Χωρίς όμως να αλληλοεξουδετερώνονται.

Ειδικότερα, η Λάιεν δήλωσε: «...Ας συνεχίσω με την Ενιαία Αγορά. Το ΔΝΤ λέει ότι τα διακρατικά εμπόδια στην Ένωσή μας είναι τρεις φορές υψηλότερα από τα διακρατικά εμπόδια στις ΗΠΑ. Πώς λοιπόν μπορούμε να ανταγωνιστούμε ισότιμα; Έχουμε τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, αλλά την οδηγούμε με το χειρόφρενο.

Τα καλά νέα είναι: Αυτό μπορεί να διορθωθεί. Αλλά χρειαζόμαστε μια ενιαία εστίαση στην Ενιαία Αγορά. Και πρέπει να γκρεμίσουμε τα εμπόδια ένα προς ένα. Γι' αυτό, τον επόμενο μήνα, θα προτείνουμε το 28ο καθεστώς.

Το ονομάζουμε EU Inc, ένα ενιαίο και απλό σύνολο κανόνων που θα ισχύουν απρόσκοπτα σε όλη την Ένωσή μας, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να λειτουργούν σε όλα τα κράτη μέλη πολύ πιο εύκολα. Οι επιχειρηματίες μας θα μπορούν να εγγράψουν μια εταιρεία σε οποιοδήποτε κράτος μέλος εντός 48 ωρών - πλήρως διαδικτυακά.

Η EU Inc θα διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση στις φάσεις εκκίνησης και επέκτασης. Η EU Inc επιτρέπει ομαλές διασυνοριακές δραστηριότητες και επιτρέπει την ταχεία εκκαθάριση - εάν μια εταιρεία αποτύχει. Αυτή είναι η ταχύτητα που χρειαζόμαστε. Και αυτή είναι η "Ευρώπη εύκολα"».

Επιτάχυνση αποφάσεων για ανταγωνιστικότητα

Παράλληλα, η πρόεδρος της Κομισιόν έστειλε σαφές μήνυμα επιτάχυνσης των ευρωπαϊκών αποφάσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη μείωση του κόστους ζωής, λίγες ώρες πριν από την άτυπη Σύνοδο Κορυφής των «27» που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη, στο κάστρο Άλντεν Μπίζεν στο Βέλγιο.

Η φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι η ανταγωνιστικότητα αποτελεί «όχι μόνο τη βάση της ευρωπαϊκής ευημερίας, αλλά και της ασφάλειας και των δημοκρατιών μας», επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τη δική της παραγωγική βάση και να μειώσει τις στρατηγικές της εξαρτήσεις. Όπως ανέφερε, «μια ανταγωνιστική Ευρώπη μπορεί να είναι μόνο μια ανεξάρτητη Ευρώπη».

Η Πρόεδρος της Επιτροπής άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγής στην ενισχυμένη συνεργασία, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η πρόοδος και των «27». Ιδίως στον τομέα της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, επεσήμανε τον έντονο κατακερματισμό των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών και την ανάγκη δημιουργίας μίας ενιαίας αγοράς κεφαλαίων για την άμεση χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Αναφερόμενη στο ενεργειακό κόστος, η Πρόεδρος της Επιτροπής σημείωσε ότι «η ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ένωσης είναι κρίσιμη για να πέσουν οι τιμές», δίνοντας έμφαση στις επενδύσεις σε χαμηλών εκπομπών ενέργεια και στην επιτάχυνση των διασυνδέσεων μέσω του πακέτου για τα ευρωπαϊκά δίκτυα και της δημιουργίας «Energy Highways» σε ολόκληρη την ΕΕ, ώστε «η καθαρή ενέργεια να ρέει ελεύθερα σε όλη την Ευρώπη».

Η φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της «ευρωπαϊκής προτίμησης», για την υποστήριξη προϊόντων «Made in Europe» από εταιρείες που λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση - ένα θέμα που θα συζητηθεί και αύριο στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής της 12ης Φεβρουαρίου. Όπως είπε, η «ευρωπαϊκή προτίμηση» αποτελεί «αναγκαίο εργαλείο» σε στρατηγικούς τομείς για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγικής βάσης και τη δημιουργία αγορών αιχμής. Ωστόσο τόνισε ότι «δεν υπάρχει μία λύση για όλους» και ότι κάθε πρόταση πρέπει να στηρίζεται σε τεκμηριωμένη οικονομική ανάλυση και να είναι συμβατή με τις διεθνείς υποχρεώσεις της ΕΕ.

Τέλος, αναφερόμενη στην απλοποίηση της νομοθεσίας, η φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη δαπανούν «σχεδόν όσα και για την έρευνα και ανάπτυξη» σε γραφειοκρατία, ενώ υπενθύμισε ότι τα πακέτα «omnibus» που έχουν ήδη προταθεί αναμένεται να μειώσουν το διοικητικό κόστος κατά 15 δισ. ευρώ ετησίως.

Κλείνοντας, η Πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε ότι «ο χρόνος είναι κρίσιμος» και κάλεσε σε ενότητα και ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων.