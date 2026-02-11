Οικονομία | Διεθνή

ΕΚΤ: Προβλέπει επιτάχυνση της αύξησης μισθών στην Ευρωζώνη το β' εξάμηνο του 2026

ΕΚΤ: Προβλέπει επιτάχυνση της αύξησης μισθών στην Ευρωζώνη το β' εξάμηνο του 2026
Ο δείκτης μισθών της ΕΚΤ, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, προβλέπει ότι οι μισθοί θα αυξηθούν κατά 2,7% ετησίως το τέταρτο τρίμηνο.

Η αύξηση των μισθών στην Eυρωζώνη αναμένεται να επιταχυνθεί το δεύτερο εξάμηνο του έτους, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, υποστηρίζοντας την άποψη των αξιωματούχων της ότι τα επιτόκια μπορούν να παραμείνουν σταθερά.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, ο δείκτης μισθών της ΕΚΤ, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, προβλέπει ότι οι μισθοί θα αυξηθούν κατά 2,7% ετησίως το τέταρτο τρίμηνο, μετά από αύξηση 2,6% το τρίτο τρίμηνο. Αν και πολύ κάτω από το υψηλό επίπεδο άνω του 5% το 2024, το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο από την πρόβλεψη για το πρώτο εξάμηνο.

«Η αύξηση των μισθών κατά τη διάρκεια του έτους συνδέεται με την εξάλειψη του αρνητικού αντίκτυπου από τις μεγάλες εφάπαξ πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν το 2024, ωστόσο δεν θα επαναληφθούν το 2025», ανέφερε η ΕΚΤ στην ανακοίνωσή της. «Αυτές οι μηχανικές επιδράσεις αναμένεται να εξαλειφθούν σχεδόν εντελώς μέχρι το 2026».

Η αισιοδοξία των αξιωματούχων για την σταθεροποίηση του πληθωρισμού στο 2% εξαρτάται από την επιβράδυνση των μισθών, κάτι που θα περιορίσει την πίεση στις τιμές, ιδιαίτερα στον τομέα των υπηρεσιών που απαιτούν έντονη εργασία.

Η πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ τόνισε ότι παρακολουθεί «με προσοχή» τις εξελίξεις στους μισθούς, καθώς οι αβεβαιότητες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

