Νέος Γενικός Οικονομικός Διευθυντής στον ΟΛΘ ο Νάρκισσος Γεωργιάδης

Τον ορισμό του κ. Νάρκισσου Γεωργιάδη στη θέση του Γενικού Οικονομικού Διευθυντή, με ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων την 16η Φεβρουαρίου 2026 ανακοίνωσε η ΟΛΘ.

«Ο κ. Γεωργιάδης διαθέτει πολυετή διεθνή και εγχώρια εμπειρία σε ανώτατες διοικητικές θέσεις σε πολυεθνικές και σε εισηγμένες εταιρίες, με ουσιαστική συμβολή σε έργα στρατηγικού μετασχηματισμού και ανάπτυξης, ιδίως στους τομείς των υποδομών και της βιομηχανίας» τονίζει η εισηγμένη.

«Η εμπειρία και η τεχνογνωσία του αναμένεται να συμβάλλουν στη χρηματοοικονομική λειτουργία και τη στρατηγική αναπτυξιακή πορεία της ΟΛΘ Α.Ε» καταλήγει η ανακοίνωση.

