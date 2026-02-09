Wall Street: «Γύρισε» στις 50.000 μονάδες ο Dow Jones - Το βλέμμα σε απασχόληση και πληθωρισμό

Το βλέμμα των επενδυτών στρέφεται αυτή την εβδομάδα στα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την απασχόληση στις ΗΠΑ, τα οποία αναμένεται να δημοσιευτούν τις επόμενες ημέρες.

Θετικά πρόσημα καταγράφουν οι δείκτες της Wall Street την πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας, με τον Dow Jones να ξεπερνά και σήμερα το ιστορικό επίπεδο των 50.000 μονάδων που «κατέκτησε» την Παρασκευή, παρά τις απώλειες που σημείωσε στο ξεκίνημα της συνεδρίασης, καθώς το βλέμμα των επενδυτών στρέφεται στα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την απασχόληση στις ΗΠΑ, τα οποία αναμένεται να δημοσιευτούν τις επόμενες ημέρες.

Πιο συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται 0,18%, διαπραγματευόμενος στις 50.208 μονάδες, ενώ νωρίτερα ενδοσυνεδριακά άγγιξε τις 50.219. Ο διευρυμένος δείκτης S&P 500 κερδίζει 0,35% στις 6.956 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης ο Nasdaq βρίσκεται στο +0,53% στις 23.151 μονάδες.

Την Παρασκευή οι δείκτες κατέγραψαν την καλύτερη συνεδρίαση από τον Μάιο, με τον Dow Jones να σκαρφαλώνει στην κορυφή του εμβληματικού από πολλές απόψεις ορόσημου των 50.000 μονάδων. Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης «βρυχήθηκε» με +2.47% και 1,206,95 μονάδες, διαπραγματευόμενος στις ιστορικές 50.115,67 μονάδες. Ο διευρυμένος δείκτης S&P 500 ανέβηκε 1,90% στις 6.927 μονάδες, ενώ τεχνολογικός δείκτης ο Nasdaq έκλεισε στο +2,18% στις 23.031 μονάδες. Παρά τα κέρδη στη συνεδρίαση, οι S&P 500 και ο Nasdaq υποχώρησαν περίπου 0,1% και 2% αντίστοιχα σε εβδομαδιαία βάση. Στον αντίποδα, ο Dow Jones σημείωσε άνοδο 2,5%.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Hims & Hers καταγράφει «ελεύθερη πτώση» 27,5%, αφού η αμερικανική φαρμακοβιομηχανία ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου πως ανακαλεί το λανσάρισμα του σκευάσματός της για την απώλεια βάρους αξίας 49 δολαρίων έπειτα από απειλές για νομικές ενέργειες τόσο από την Novo Nordisk όσο και από τον αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA).

Το Σάββατο, η Hims & Hers ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει την κυκλοφορία του φαρμάκου έπειτα από «εποικοδομητικές συνομιλίες με τους μετόχους». Την ίδια ώρα, η μετοχή της Novo Nordisk ενισχύεται 3,7% στο Χρηματιστήριο της Δανίας, ενώ νωρίτερα ενδοσυνεδριακά άγγιξε το +9%.

Επιπλέον, η μετοχή της Oracle ενισχύεται κατά 8,4%, αφού ο τεχνολογικός κολοσσός δέχτηκε αναβάθμιση της σύστασής του από neutral σε buy από την D.A. Davidson, λόγω της αισιοδοξίας γύρω από την OpenAI και τους δικαιούχους της.

Στον τομέα των crypto, υποχωρεί εκ νέου κάτω από τις 70.000 δολάρια στο ξεκίνημα της εβδομάδας το Bitcoin, συνεχίζοντας τα σκαμπανεβάσματα που καταγράφει το σημαντικότερο κρυπτονόμισμα το τελευταίο διάστημα και τα οποία δοκιμάζουν την ψυχραιμία των επενδυτών. Ενώ την Παρασκευή είχε ανακάμψει από χαμηλό 16 μηνών μετά την τριβή με το απογοητευτικό όριο των 60.000 δολαρίων -υπενθυμίζεται πως είχε καταγράψει ιστορικό υψηλό 126.000 δολάρια τον Οκτώβριο του περασμένου έτους- ανεβαίνοντας πάνω από τα 70.000, σήμερα χάνει ξανά το συγκεκριμένο κρίσιμο σκαλοπάτι, αφού υποχωρεί κατά 2,10% και στα 69.451,20 δολάρια.

Αυτή η εβδομάδα θα είναι γεμάτη οικονομικά στοιχεία για το επενδυτικό κοινό. Την Τετάρτη, οι επενδυτές αναμένουν την καθυστερημένη έκθεση για την απασχόληση του Ιανουαρίου από το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας. Η δημοσίευση είχε αρχικά προγραμματιστεί για την περασμένη Παρασκευή, αλλά αναβλήθηκε λόγω της μερικής διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή για τον Ιανουάριο, ο οποίος επίσης καθυστέρησε λόγω του κλεισίματος, προβλέπεται να δημοσιευθεί την Παρασκευή, με την κοινή εκτίμηση να προβλέπει αύξηση 2,5% σε ετήσια βάση.