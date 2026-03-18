Μ. Ανατολή: Μπαράζ ιρανικών επιθέσεων σε Ιράκ, Κατάρ και Σ. Αραβία - Δύο νεκροί στο Ισραήλ

Με μπαράζ επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους και drones στο Ισραήλ και τις γειτονικές χώρες του Κόλπου απαντάει το Ιράν στην δολοφονία του επικεφαλής του ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας Αλί Λαριτζανί, ο οποίος σκοτώθηκε την Τρίτη από αεροπορικό πλήγμα στην πρωτεύουσα Τεχεράνη.

Στο Ισραήλ, δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη κοντά στο Τελ Αβίβ, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας, με την ισραηλινή αστυνομία να κάνει λόγο από την πλευρά της για πτώσεις θραυσμάτων ιρανικών πυραύλων που καταρρίφθηκαν στον τομέα. Το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ», ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου) δημοσιοποίησε μέσω X εικόνες που δείχνουν κάποιες ζημιές, ιδίως αυτοκίνητο που πήρε φωτιά και συντρίμμια.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι τα πλήγματα που έβαλαν στο στόχαστρο το Τελ Αβίβ τη νύχτα εξαπολύθηκαν για «να εκδικηθούμε» τον θάνατο του Αλί Λαριτζανί και άλλων αξιωματούχων, που σκοτώθηκαν χθες στο Ιράν.

Στην Ιερουσαλήμ, τουλάχιστον δυο εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού ότι εντόπισε την εκτόξευση νέας ομοβροντίας πυραύλων από το Ιράν.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν εκρήξεις και είδαν τουλάχιστον δυο λάμψεις στον ουρανό, αφού ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για την «αναχαίτιση της απειλής» των ιρανικών πυραύλων. Ήχησαν συναγερμοί σε διάφορες συνοικίες της πόλης, ενώ ο στρατός διέταξε τους πολίτες να σπεύσουν σε καταφύγια.

Η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε προχθές Δευτέρα ότι θραύσματα πυραύλων του Ιράν και πυραύλων συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας κατέπεσαν στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ, ιδίως σε μικρή απόσταση από το ισλαμικό τέμενος αλ Ακσά και τη βασιλική του Ναού της Αναστάσεως.

Επιθέσεις σε Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ και ΗΑΕ

Στο Κατάρ, το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αναχαιτίστηκε πύραυλος, λίγη ώρα αφού δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσε εκρήξεις στην πρωτεύουσα του εμιράτου, τη Ντόχα. «Οι ένοπλες δυνάμεις αναχαίτισαν πυραυλική επίθεση που στοχοποίησε το κράτος του Κατάρ», ανέφερε σε ανακοινωθέν του που δημοσιοποίησε μέσω X το υπουργείο.

Πύραυλοι και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στοχοποίησαν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη περιοχές της Σαουδικής Αραβίας και του Κουβέιτ, ανακοίνωσαν οι αρχές των δυο κρατών του Κόλπου τη 19η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Στη Σαουδική Αραβία, βαλλιστικός πύραυλος αναχαιτίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες κοντά στην αεροπορική βάση πρίγκιπας Σουλτάν, νοτιοανατολικά του Ριάντ, της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας, όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας του βασιλείου.

«Βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε προς την κατεύθυνση της επαρχίας Αλ Χαρτζ αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε. Συντρίμμια λόγω της αναχαίτισης έπεσαν στην περιοχή γύρω από την αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάνος χωρίς να προκληθούν ζημιές», ανέφερε το υπουργείο στα αραβικά μέσω X. Παράλληλα, εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας ανέφερε μέσω X ότι καταστράφηκαν έξι drones στο ανατολικό τμήμα του βασιλείου.

Παράλληλα, ο αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι ανέφερε πως ιρανικό βλήμα κατέπεσε κοντά στο αρχηγείο του στρατού της Αυστραλίας στα ΗΑΕ, διευκρινίζοντας ότι δεν διαπιστώθηκε κανένας τραυματισμός.

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα «κατέπεσε ιρανικό βλήμα» κοντά στη βάση Αλ Μινχάντ, «που έχει διατεθεί στην Αυστραλία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», είπε ο επικεφαλής της κυβέρνησης σε δημοσιογράφους. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ουδείς Αυστραλός τραυματίστηκε κι ότι όλοι είναι απόλυτα ασφαλείς», πρόσθεσε.

Νέα επίθεση εναντίον της πρεσβείας των ΗΠΑ στην πρωτεύουσα του Ιράκ

Νέα επίθεση με τη χρήση μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος στοχοποίησε τις πρώτες πρωινές ώρες την αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη, δήλωσε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στις υπηρεσίες ασφαλείας, ενώ δημοσιογράφος του άκουσε έκρηξη.

«Ένα drone έπληξε απευθείας» το κτίριο της πρεσβείας, στην αυστηρά φυλασσόμενη πράσινη ζώνη, έπειτα από σειρά παρόμοιων ενεργειών τις τελευταίες μέρες, σύμφωνα με την πηγή του AFP στις υπηρεσίες ασφαλείας, η οποία δεν διευκρίνισε αν υπάρχουν ζημιές. Έτερη πηγή στις δυνάμεις ασφαλείας είπε πως το μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπεσε κοντά στην πύλη, στην περίφραξη ασφαλείας της πρεσβείας.

Αραγτσί: «Ο αντίκτυπος του πολέμου θα πλήξει όλο τον κόσμο»

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε ότι οι συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα «πλήξουν όλο τον κόσμο», ενώ εξέφρασε ικανοποίηση για τις αντιδράσεις, ιδίως από ευρωπαίους και αμερικανούς αξιωματούχους, εναντίον της ένοπλης σύρραξης.

«Το κύμα των παγκόσμιων επιπτώσεων μόλις ξεκίνησε και θα τους πλήξει όλους—ανεξαρτήτως πλούτου, θρησκείας ή φυλής», τόνισε ο επικεφαλής της διπλωματίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας χθες βράδυ μέσω X, συνοδεύοντας την ανάρτηση με αντίγραφο της επιστολής παραίτησης αμερικανού αξιωματούχου αρμόδιου για τον αντιτρομοκρατικό αγώνα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο.

«Ολοένα περισσότερες φωνές—συμπεριλαμβανομένων αυτών ευρωπαίων και αμερικανών αξιωματούχων—λένε δυνατά ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν είναι άδικος. Περισσότερα μέλη της διεθνούς κοινότητας θα έπρεπε να κάνουν το ίδιο», έκρινε ο κ. Αραγτσί.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera ανέφερε πως ιρανικά πλήγματα κοντά σε αστικές περιοχές χωρών του Κόλπου οφείλονται στο γεγονός ότι δυνάμεις των ΗΠΑ μετεγκαθίστανται έξω από στρατιωτικές βάσεις και στεγάζονται σε ξενοδοχεία μέσα σε πόλεις, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera σε σχόλιά του που αναμεταδόθηκαν σήμερα από ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Οπουδήποτε υπήρχε συγκέντρωση αμερικανικών δυνάμεων, οπουδήποτε υπήρχαν εγκαταστάσεις που ανήκαν σε αυτούς, στοχοθετήθηκαν. Είναι πιθανό μερικές από τις θέσεις αυτές να ήταν κοντά σε αστικές περιοχές», δήλωσε ο κορυφαίος ιρανός διπλωμάτης.

Ο Αραγτσί παραδέχθηκε ότι οι χώρες της περιοχής είναι «αναστατωμένες και οι λαοί τους υπέστησαν βλάβες ή ενοχλήθηκαν» από ιρανικά πλήγματα, όμως πρόσθεσε ότι η ευθύνη βρίσκεται πλήρως στις ΗΠΑ, οι οποίες άρχισαν τον πόλεμο στις 28 Φεβρουαρίου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ, Reuters, AFP