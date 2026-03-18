Το Ιράν ορκίζεται να εκδικηθεί τον θάνατο του Αλί Λαριτζανί - Χτυπήθηκε εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας

O επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε ότι οι συνέπειές του θα «πλήξουν όλο τον κόσμο».

Στο Ιράν αναμένεται να τελεστεί αργότερα εντός της ημέρας η κηδεία του ισχυρού επικεφαλής του ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αλί Λαριτζανί, ο οποίος σκοτώθηκε χθες Τρίτη, εν μέσω των συνεχιζόμενων βομβαρδισμών του Ισραήλ και των ΗΠΑ, με τον αρχηγό του ιρανικού στρατού να ορκίζεται πως οι δυνάμεις του θα «εκδικηθούν» τον θάνατό του.

Το ιρανικό ανώτατο συμβούλιο εθνικής ασφαλείας επιβεβαίωσε τον θάνατο του επικεφαλής του, μορφής της ιρανικής εξουσίας, που μόλις την Παρασκευή είχε αψηφήσει τους βομβαρδισμούς κι είχε συμμετάσχει σε διαδήλωση σε δρόμους της Τεχεράνης. Η κηδεία του προβλέπεται να γίνει στις 12:30 (ώρα Ελλάδας) στην ιρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με τα πρακτορεία ειδήσεων FARS και Tasnim.

Θα γίνει ταυτόχρονα με αυτές του ηγέτη της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ, του Γολαμρεζά Σουλεϊμάνι, ο οποίος σκοτώθηκε επίσης χθες, και των ογδόντα και πλέον ανδρών του πολεμικού ναυτικού που επέβαιναν στη φρεγάτα που βύθισε υποβρύχιο των ΗΠΑ ανοικτά από τη Σρι Λάνκα. Τα ονόματα των Αλί Λαριτζανί και Γολαμρεζά Σουλεϊμάνι προστέθηκαν στον μακρύ κατάλογο των Iρανών ηγετών που σκότωσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, με σημαντικότερο τον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, τις πρώτες ώρες του πολέμου, την 28η Φεβρουαρίου.

Το Ιράν θα εκδικηθεί - Οι συνέπειές του θα «πλήξουν όλο τον κόσμο»

Το Ιράν «θα πάρει εκδίκηση» για «το αγνό αίμα» του Αλί Λαριτζανί και «των άλλων αγαπητών μαρτύρων», τόνισε τις πρώτες πρωινές ώρες ο στρατηγός Αμίρ Χαταμί, ο επικεφαλής του ιρανικού στρατού, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim.

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι τα πλήγματα που έβαλαν στο στόχαστρο το Τελ Αβίβ τη νύχτα -κι είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον δυο άνθρωποι, σύμφωνα με τις ισραηλινές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών- εξαπολύθηκαν για «να εκδικηθούμε» τον θάνατο του Αλί Λαριτζανί και άλλων αξιωματούχων, που σκοτώθηκαν χθες στο Ιράν.

Μάλιστα, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε ότι οι συνέπειές του θα «πλήξουν όλο τον κόσμο». «Το κύμα των παγκόσμιων επιπτώσεων μόλις ξεκίνησε και θα τους πλήξει όλους--ανεξαρτήτως πλούτου, θρησκείας ή φυλής», τόνισε μέσω X.

Χτυπήθηκε το εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας στην Μπουσέχρ - Καταδικάζει η Rosatom

Ο χώρος όπου βρίσκεται ο πυρηνικός ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός στην Μπουσέχρ, στο νότιο Ιράν, χτυπήθηκε χθες Τρίτη από «βλήμα», χωρίς να προκληθεί ζημιά στην εγκατάσταση ούτε τραυματισμός κάποιου μέλους του προσωπικού, επιβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), επικαλούμενος την ενημέρωσή του από την ιρανική αρμόδια αρχή.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ «ενημερώθηκε από το Ιράν ότι βλήμα έπληξε τις εγκαταστάσεις του πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου στην Μπουσέχρ το βράδυ της Τρίτης. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές στο εργοστάσιο ούτε τραυματισμοί του προσωπικού», ανέφερε μέσω X. Ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ, ο Ραφαέλ Γκρόσι, επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος», πρόσθεσε.

Το εργοστάσιο στην Μπουσέχρ, το μόνο που λειτουργεί στο Ιράν, έχει δυνατότητα παραγωγής 1.000 μεγαβάτ, ποσότητας που δεν καλύπτει παρά μικρό κλάσμα των ενεργειακών αναγκών της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Από την πλευρά της η Rosatom, η κρατική επιχείρηση πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας, καταδίκασε το πλήγμα χθες Τρίτη στις εγκαταστάσεις του πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου στην Μπουσέχρ, στο νότιο Ιράν, καλώντας να υπάρξει αποκλιμάκωση στον τομέα αυτόν. «Καταδικάζουμε κατηγορηματικά αυτό που έγινε και καλούμε όλα τα μέρη στη σύγκρουση να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης της κατάστασης γύρω από τον πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της Μπουσέχρ», ανέφερε ο Αλεξέι Λιχάτσεφ, επικεφαλής της Rosatom, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της επιχείρησης.

Κατά την ίδια πηγή, το πλήγμα έγινε πλάι σε κτίριο της μετεωρολογικής υπηρεσίας στον τομέα όπου βρίσκεται το εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας της Μπουσέχρ, «κοντά» σε μονάδα παραγωγής. Σύμφωνα με τη Rosatom, το επίπεδο ραδιενέργειας στην περιοχή της μονάδας --την οποία είχε αρχίσει να κατασκευάζει γερμανική κοινοπραξία τα χρόνια του 1970 αλλά δεν ολοκλήρωσε η ρωσική εταιρεία παρά το 2009-- είναι φυσιολογικό και δεν υπήρξαν τραυματισμοί στην εγκατάσταση.

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν πυραυλικές εγκαταστάσεις στο Ιράν - Σφυροκόπημα στη Βηρυτό

Οι ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι χθες Τρίτη βομβάρδισαν «με επιτυχία» εγκαταστάσεις ιρανικών πυραύλων κατά πλοίων επιφανείας κοντά στο στενό του Ορμούζ χρησιμοποιώντας διατρητικές βόμβες, με ανακοινωθέν τους που δημοσιοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Πριν από μερικές ώρες, οι αμερικανικές (ένοπλες) δυνάμεις χρησιμοποίησαν με επιτυχία διατρητικές βόμβες 5.000 λιβρών (σ.σ. 2,3 τόνων) εναντίον ιρανικών εγκαταστάσεων πυραύλων κατά μήκος της ακτογραμμής του Ιράν κοντά στο στενό του Ορμούζ», ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»). «Οι πύραυλοι κρουζ κατά πλοίων επιφανείας σε αυτές τις εγκαταστάσεις ήγειραν κίνδυνο για τη διεθνή ναυσιπλοΐα στο στενό», πρόσθεσε η CENTCOM.

Από την πλευρά του το Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς του στον Λίβανο εναντίον του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν. Δυο ισραηλινοί βομβαρδισμοί τις πρώτες πρωινές ώρες στο κέντρο της Βηρυτού είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον έξι άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 24, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των αρχών. Σύμφωνα με ΜΜΕ, επλήγησαν οι συνοικίες Ζουκάκ ελ Μπλατ και Μπάστα. Λίγες ώρες αργότερα, βομβαρδίστηκε τρίτη συνοικία: «Ο εχθρός στοχοποίησε το κτίριο που είχε απειλήσει στην Μπασούρα», στο κέντρο της πόλης, ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI , αφού με ανακοινωθέν του μέσω X ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ, ο Αβιχάι Αντραΐ, απηύθυνε «επείγουσα προειδοποίηση στους κατοίκους» της τονίζοντας πως θα βομβαρδιζόταν κτίριο «συνδεόμενο» με τη Χεζμπολά.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ