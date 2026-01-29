Αναπτυξιακός: 150 νέα στελέχη από την αγορά στα μητρώα αξιολόγησης και ελέγχου ιδιωτικών επενδύσεων

Στην τελετή ορκωμοσίας, που πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσία και διαδικτυακά, παρέστη η Γενική Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων, Στελλίνα Σιαράπη, η οποία υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των Μητρώων με στελέχη από τον ιδιωτικό τομέα.

Με 150 νέους πιστοποιημένους ελεγκτές και αξιολογητές ενισχύονται το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) και το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία υποστηρίζουν τις διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον Αναπτυξιακό Νόμο.

Στην τελετή ορκωμοσίας, που πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσία και διαδικτυακά, παρέστη η Γενική Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων, Στελλίνα Σιαράπη, η οποία υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των Μητρώων με στελέχη από τον ιδιωτικό τομέα.

Όπως ανέφερε, «οι νέοι ελεγκτές και αξιολογητές, ως συνεργάτες του Υπουργείου Ανάπτυξης, θα συμβάλουν καθοριστικά στην επιτάχυνση των διαδικασιών του Αναπτυξιακού Νόμου».

Η κα Σιαράπη αναφέρθηκε, επίσης, σε ένα χρόνιο ζήτημα που αφορούσε την αποζημίωση των πιστοποιημένων ελεγκτών και αξιολογητών, σημειώνοντας ότι στο παρελθόν δεν υπήρχε η απαραίτητη νομοθετική πρόβλεψη. Υπογράμμισε πως, με πρωτοβουλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, θεσμοθετήθηκε η απαιτούμενη διάταξη που έλυσε οριστικά το ζήτημα της αποζημίωσής τους για το έργο που προσφέρουν.