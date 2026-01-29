Ειδήσεις | Διεθνή

Ζελένσκι: Το Κίεβο έχει «διαφοροποιήσει σημαντικά» τις προμήθειες φυσικού αερίου

Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
«Συνεχίζουμε να εισάγουμε σημαντικούς όγκους. Οι οδοί εφοδιασμού έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά» έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η Ουκρανία έχει «διαφοροποιήσει σημαντικά» τις προμήθειες φυσικού αερίου, μετά τις ρωσικές επιθέσεις στις υποδομές πετρελαίου και φυσικού αερίου της χώρας, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Διασφαλίζουμε αξιόπιστο εφοδιασμό σε φυσικό αέριο για τους Ουκρανούς παρά όλες τις προκλήσεις» έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Συνεχίζουμε να εισάγουμε σημαντικούς όγκους. Οι οδοί εφοδιασμού έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά».

Ο ίδιος δεν αναφέρθηκε σε λεπτομέρειες για τις αλλαγές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

tags:
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ουκρανία
Φυσικό Αέριο
