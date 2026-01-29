Ευρωαγορές: Ανοδικές κινήσεις εν μέσω μπαράζ εταιρικών αποτελεσμάτων

Οι επενδυτές αναλύουν από την απόφαση της Fed να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια, μέχρι την αυξανόμενη γεωπολιτική ένταση και το μπαράζ των εταιρικών αποτελεσμάτων

Σε πράσινο έδαφος κινούνται οι ευρωπαϊκές μετοχές την Πέμπτη, με τους επενδυτές να έχουν πολλά θέματα στα χέρια τους να διαχειριστούν, από την χθεσινή απόφαση της Fed να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια, την αυξανόμενη γεωπολιτική ένταση σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, το δίχως προηγούμενο ράλι που σημειώνουν τα πολύτιμα μέταλλα, αλλά κυρίως σήμερα το μπαράζ των εταιρικών αποτελεσμάτων που ανακοινώνονται σήμερα.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,58% στις 612,03 μονάδες, προσπαθώντας να μαζέψει τις χθεσινές απώλειες. Ο Eurostoxx 50 ενισχύεται 0,61% στις 5.969 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης καταγράφει απώλειες 0,47% στις 24.724 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ενισχύεται 0,94% στις 8.140 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 κερδίζει 0,59% στις 10.216 μονάδες, ενώ στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB ανεβαίνει 0,60% και διαπραγματεύεται στις 45.402 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο δείκτης IBEX 35 βρίσκεται στο +0,25% στις 17.653 μονάδες.

Σήμερα αναμένεται μία πληθώρα ανακοινώσεων από ονόματα όπως Deutsche Bank, ING, Wizz Air, Roche, Swedbank, Sanofi, Nokia και SAP, μεταξύ των άλλων. Επίσης, σήμερα αναμένεται με ενδιαφέρον η έκθεση αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου της Apple.

Ρεκόρ κερδοφορίας κατέγραψε η Deutsche Bank το τελευταίο τρίμηνο του 2025, με ώθηση από τις ισχυρές επιδόσεις στις συναλλαγές και τις αγορές, ανακοινώνοντας παράλληλα νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 1 δισ. ευρώ. Τα οικονομικά αποτελέσματα, ωστόσο, επισκιάστηκαν από την αιφνιδιαστική έφοδο των αρχών στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας στη Φρανκφούρτη, μόλις μία ημέρα πριν από τις ανακοινώσεις. Ειδικότερα, η μεγαλύτερη γερμανική τράπεζα κατέγραψε αύξηση 6% στα έσοδα από συναλλαγές σταθερού εισοδήματος και νομισμάτων (FIC), τα οποία ανήλθαν στα 2 δισ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο, επίδοση που αποτελεί το καλύτερο τέταρτο τρίμηνο στην ιστορία της. Το αποτέλεσμα ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίοι τοποθετούσαν τα έσοδα από trading στα 1,94 δισ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους ανήλθαν σε 1,3 δισ. ευρώ για το δ' τρίμηνο, ξεπερνώντας την πρόβλεψη των αναλυτών για 1,12 δισ. ευρώ. Μετά την είδηση η μετοχή υποχωρεί 1,8% στην Φρανκφούρτη.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 δεν άλλαξαν σημαντικά το βράδυ της Τετάρτης, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας να διατηρήσει σταθερό το βασικό επιτόκιο στο εύρος-στόχο 3,5% έως 3,75%. Υπέρ της απόφασης για «πόδι στο φρένο» ψήφισαν ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, ο αντιπρόεδρος, Τζον Γουίλιαμς, ο Μάικλ Μπαρ, η Μισέλ Μπόουμαν, η Λίζα Κουκ, η Μπεθ Χάμακ, ο Φίλιπ Τζέφερσον, ο Νιλ Κασκάρι, η Λόρι Λόγκαν και η Άννα Πόλσον. Καταψήφισαν οι Στίβεν Μίραν και Κρίστοφερ Γουόλερ, οι οποίοι προτίμησαν νέα μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

Στην ανακοίνωσή της μετά τη συνεδρίαση, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς, η οποία είναι αρμόδια για τον καθορισμό πολιτικής, δήλωσε ότι οι δείκτες υποδηλώνουν ότι «η οικονομική δραστηριότητα επεκτείνεται με σταθερό ρυθμό» και ότι το ποσοστό ανεργίας «έχει δείξει κάποια σημάδια σταθεροποίησης».

Την βεβαιότητα πως η οικονομία των ΗΠΑ μπαίνει στο 2026 «με γερά θεμέλια» εξέφρασε ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ στην καθιερωμένη Συνέντευξη Τύπου ακολούθησε.

«Τα επιτόκια είναι κατάλληλα για να προωθήσουν την πρόοδο προς την επίτευξη και των δύο στόχων της Fed, για σταθερότητα τιμών και μέγιστη απασχόληση» υπογράμμισε με τη Fed να τηρεί στάση αναμονής για νέες κινήσεις λόγω δασμών.

Μεικτή εικόνα στην Ασία μετά την «παύση» της Fed

Οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού κινήθηκαν κυρίως ανοδικά την Πέμπτη.

Ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας ανέστρεψε προηγούμενες απώλειες κλείνοντας στο +0,12% στις 53.424,71 μονάδες, ενώ ο Topix πρόσθεσε 0,28% στις 3.545,3 μονάδες.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας αυξήθηκε κατά 0,98% κλείνοντας στις 5.221,25 μονάδες, ενώ ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 2,73% στις 1.164,41 μονάδες.

Οι μετοχές της Samsung Electronics σημείωσαν άνοδο 2,58% στο άνοιγμα της Πέμπτης, πριν αντιστρέψουν την πορεία τους και κλείσουν με πτώση 1,05%. Η εταιρεία ανακοίνωσε υπερτριπλάσια αύξηση των κερδών του τέταρτου τριμήνου την Πέμπτη, καταγράφοντας νέο ρεκόρ και ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις, λόγω έλλειψης τσιπ μνήμης και ισχυρής ζήτησης για διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 0,49%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής χώρας έκλεισε την ημέρα συναλλαγών με άνοδο 0,76% στις 4.753,87.

Οι επενδυτές παρακολούθησαν στενά τις εξελίξεις στην Ινδονησία, μετά τη «βουτιά» άνω του 8% που κατέγραψε την Τετάρτη ο δείκτης Jakarta Composite, έπειτα από προειδοποίηση της MSCI για πιθανή υποβάθμιση της χώρας σε καθεστώς «frontier market».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του χρηματιστηρίου, η διαπραγμάτευση ανεστάλη προσωρινά την Πέμπτη, αφού ο δείκτης υποχώρησε εκ νέου κατά 8%. Η ρουπία υποχώρησε οριακά στις 16.778 μονάδες έναντι του δολαρίου.

Η Goldman Sachs υποβάθμισε την Ινδονησία σε underweight λόγω των προσδοκιών για περαιτέρω παθητικές εκροές κεφαλαίων. Οι στρατηγικοί αναλυτές της τράπεζας εκτιμούν ότι αυτή η εξέλιξη θα λειτουργήσει ως «βαρίδι» που θα εμποδίσει την απόδοση της αγοράς.

Η κεντρική τράπεζα της Σιγκαπούρης άφησε αμετάβλητη τη νομισματική της πολιτική την Πέμπτη, προειδοποιώντας παράλληλα για ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό και τη ζήτηση, καθώς οι οικονομικές προοπτικές παραμένουν ανθεκτικές. Ο δείκτης Straits Times της χώρας σημείωσε άνοδο 0,24%.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,07% κλείνοντας στις 8.927,5 μονάδες.